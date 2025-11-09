تقديرًا لعطائه.. محافظ كفر الشيخ يكرم رئيس شركة المياه السابق | صور

كرَّم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ السابق.

يأتي هذا التكريم تقديرًا لجهوده خلال فترة عمله في إدارة وتطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وما قدمه من إسهامات في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز كفاءة الشبكات والمرافق.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء مهندس أحمد الصراف، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ الجديد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

أكد محافظ كفر الشيخ أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لمسيرة مهنية متميزة، مشيدًا بما حققته شركة مياه الشرب والصرف الصحي من نقلة نوعية في مشروعات التوسعات، والإحلال والتجديد، والصيانة الوقائية، والتعامل السريع مع الأعطال، وتطوير معامل الجودة، مؤكدًا أن روح التعاون بين أجهزة المحافظة والقطاعات الخدمية كانت ولا تزال مفتاح النجاح في تنفيذ خطط التنمية المستدامة.