خبير مصرفي: الاحتياطي النقدي في مصر وصل إلى 50 مليار دولار بعد أن كان 16 في 2014
الصلاة على النبي.. أفضل 3 صيغ تفتح لك أبواب الخير
التابوت الفضي للملك بسوسنس الأول يجذب زوار المتحف المصري بالتحرير
كوريا الشمالية تتوعد واشنطن بخطوات هجومية بعد محادثات أمنية مع سيول
وزير الزراعة عن انتشار الحمى القلاعية: الخسائر طفيفة.. وتوفير 8 ملايين جرعة لقاح
بي إم دابليو تستعد لاطلاق iX4 الجديدة.. هل تنافس TESLA؟
والدي حكى لي.. ياسر جلال يوضح حقيقة تصريحاته في مهرجان وهران بالجزائر
البيت الأبيض يحذر: الإغلاق الحكومي يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الانكماش
شيكابالا ينتقد لاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر المصري: الفريق معمول غلط
تصل للمؤبد .. احذر جرائم اختلاس المال العام
لماذا تتكرر الأحلام المزعجة؟.. 4 آيات تمنع عنك الكوابيس
مرأة ومنوعات

تعب وتقلصات .. أعراض الحمل في الشهور الأولى

اعراض الحمل
اعراض الحمل
قسم المرأة

تبحث الكثير من السيدات بعد الشهور الأولى من الزواج عن اعراض الحمل في الأسابيع الأولى وخصوصا بعد الشعور ببعض المتاعب الصحية ، وقد كشف موقع هيلث لاين عن اعرض الحمل في الشهر الأول وهي :

الإرهاق والنعاس:

التعب هو أحد أعراض الحمل الأكثر شيوعًا ويظهر في حوالي الأسبوع الثاني من الحمل ومن الطبيعي أن يزداد التعب في الأسابيع الـ 12 الأولى من الحمل .

فقد تشعر المرأة أنها في حاجة إلى النوم أكثر من عشر ساعات في الليلة لتعويض الطاقة التي أنفقتها خلال النهار.


إفرازات وردية اللون

عندما يتم تخصيب البويضة، قد تظهر على الأم الحامل إفرازات وردية فاتحة، والتي تحدث بسبب انغراس البويضة المخصبة في الرحم  .

التقلصات والانتفاخات :

فهما من أعراض الحمل المبكرة الشائعة جدًا خلال الأيام السبعة الأولى وقد تستمر لمدة تصل إلى أسبوعين

الحمل اعراض الحمل الحمل في الشهور الاولى الحامل

أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
احمد خالد صالح وهنادي مهنا
شبيه جعفر العمدة
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
