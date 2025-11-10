تعب وتقلصات .. أعراض الحمل في الشهور الأولى

تبحث الكثير من السيدات بعد الشهور الأولى من الزواج عن اعراض الحمل في الأسابيع الأولى وخصوصا بعد الشعور ببعض المتاعب الصحية ، وقد كشف موقع هيلث لاين عن اعرض الحمل في الشهر الأول وهي :

الإرهاق والنعاس:

التعب هو أحد أعراض الحمل الأكثر شيوعًا ويظهر في حوالي الأسبوع الثاني من الحمل ومن الطبيعي أن يزداد التعب في الأسابيع الـ 12 الأولى من الحمل .

فقد تشعر المرأة أنها في حاجة إلى النوم أكثر من عشر ساعات في الليلة لتعويض الطاقة التي أنفقتها خلال النهار.



إفرازات وردية اللون

عندما يتم تخصيب البويضة، قد تظهر على الأم الحامل إفرازات وردية فاتحة، والتي تحدث بسبب انغراس البويضة المخصبة في الرحم .

التقلصات والانتفاخات :

فهما من أعراض الحمل المبكرة الشائعة جدًا خلال الأيام السبعة الأولى وقد تستمر لمدة تصل إلى أسبوعين