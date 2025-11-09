انطلاق فعاليات منتدى الاستثمار المصري الصيني 2025.. بحضور وزير الاستثمار

انطلقت فعاليات منتدى الاستثمار المصري الصيني 2025 الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وسفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين من الجانبين المصري والصيني وعدد من قادة مجتمع الأعمال.

شهدت الجلسة الافتتاحية حضور كل من، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية و لينغ جي نائب وزير التجارة الصيني ونائب ممثل التجارة الدولية الصيني، والمهندس مجد الدين المنزلاوي أمين عام جمعية رجال الأعمال المصريين، ولياو ليتشيانغ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية مصر العربية ومندوب الصين الدائم لدى جامعة الدول العربية، والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب المصري.

وفي كلمته الافتتاحية قال المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تنظيم هذا المنتدى حلمًا عملت الجمعية على تحقيقه منذ فترة، وجاء تتويجًا لمسيرة طويلة من العمل والتعاون التي تقوده جمعية رجال الأعمال المصريين من خلال لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع الصين والتي تم انشاؤها عام 2007 حيث قامت الجمعية بتأسيس تلك اللجنة ايماناً منها بأن الصين هي مستقبل الاقتصاد العالمي.

أضاف «المنزلاوي»، كما حرصت الجمعية على التفاعل مع كافة المبادرات الهامة التي أطلقها فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ، مبادرة الحزام والطريق، مؤكدا أن من أجل تفعيل هذه المبادرة، انضمت الجمعية إلى مجموعة من الكيانات الاقتصادية الصينية الهامة للترويج للمبادرة وتعظيم الاستفادة منها، ومن أبرز هذه الكيانات، تحالف الحزام والطريق الصناعي والتجاري (BRICA) الذي تأسس بمبادرة من الاتحاد الصيني للاقتصاديات الصناعية (CFIE).

وأشار إلى مشاركة الجمعية في المؤتمر التأسيسي للتحالف عام 2016 في بكين، واقترحت تنظيم مؤتمر سنوي للدول الأعضاء، حيث استضافت مصر الدورة الأولى عام 2017، كما شاركت الجمعية في الدورة الثالثة بمدينة هاربين الصينية عام 2022.

وقال، لقد حرصت جمعية رجال الأعمال المصريين على الاستمرار في الشراكة والتعاون مع الجانب الصيني لنشر الوعي من خلال دفع المشاركة المصرية في معرض الصين الدولي للواردات لدوره الرائد عالميًا في مساعدة الدول الاخرى على التوازن في الميزان التجاري، حيث يعد أول معرض على مستوى العالم يركز على الاستيراد ولم يقتصر فقط على تجاره السلع فقط وانما امتد ليشمل تجارة الخدمات، كما يعد منصة لتعزيز الانفتاح رفيع المستوى.



العلاقات مع الصين

اضاف: لدينا امل ان تتطور العلاقات مع الصين لتشهد مزيداً من الصادرات المصرية داخل السوق الصينية واستثمارات صينية داخل مصر، حيث تسعى جمعية رجال الأعمال المصريين من خلال هذا التعاون المثمر إلى الاستفادة من الخبرة الصينية في مجالات التصنيع، والتدريب الصناعي، ونقل التكنولوجيا في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري، إلى جانب تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري، مستندة إلى التجربة الصينية الرائدة في هذا المجال.

واضاف، يُعقد هذا المنتدى ليكون منصة تجمع المستثمرين والخبراء وصناع القرار لمناقشة الفرص الواعدة والتحديات المشتركة وبحث سبل التعاون لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن المنتدي هذا العام يركز على ثلاث قطاعات رئيسية تمثل ركائز التنمية المستقبلية وهي، المنسوجات والملابس الجاهزة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عصر الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة.

وقال مجد الدين المنزلاوي، إنه في إطار الرؤية المستقبلية للمؤتمر فإننا نأمل دورية واستدامة هذا المنتدى، ونؤكد أن المرحلة القادمة تتطلب تعزيز التعاون الدولي، وخاصة مع جمهورية الصين الشعبية، في ضوء العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين بلدينا.

إنشاء مراكز تكنولوجية وبحثية مشتركة

أضاف، وفي هذا الإطار، يمكن أن تشمل مجالات التعاون المقترحة، إنشاء مراكز تكنولوجية وبحثية مشتركة في مصر لنقل وتوطين الخبرات الصناعية والزراعية والتكنولوجية المتقدمة، وتأسيس منطقة صناعية مصرية–صينية متخصصة في الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والطب الصيني التقليدي لخدمة الأسواق الإفريقية، وانشاء صناديق استثمار مشتركة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات التكنولوجيا والسياحة المستدامة والصناعات الحيوية والتكنولوجيا الزراعية، لما لها من دور محوري في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز كفاءة الإنتاج الزراعي، واستدامة الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى قطاع السياحة، خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير، بما يعزز مكانة مصر كوجهة عالمية للثقافة والتراث والسياحة المستدامة.

وفي ختام كلمته قال تتقدم الجمعية بخالص الشكر والتقدير إلى سفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على تعاونهما المثمر وجهودهما الكبيرة في تنظيم هذا المنتدى، مما ساهم في إنجاح فعالياته وتحقيق أهدافه في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.

وأكد أن جمعية رجال الأعمال المصريين تتطلع لأن يكون هذا المنتدى خطوة جديدة نحو تعاون مثمر وبنّاء بين جميع المشاركين، وأن تسهم مخرجاته وتوصياته في دعم مسيرة التنمية وتحقيق الأهداف المشتركة.