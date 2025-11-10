استكمال محاكمة 37 متهما بخلية الملثمين .. اليوم

تنظر اليوم الاثنين الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 37 متهما، في القضية رقم 14489 لسنة 2024، جنايات التجمع، والمعروفة بخلية الملثمين.

وقال أمر الإحالة إنه خلال الفترة من عام 2016 وحتى 2024، المتهمون من الأول وحتى التاسع تولوا قيادة فى جماعة إرهابية، تتبع تنظيم داعش، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهمين من العاشر وحتى الأخير الانضمام لتلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهم جميعا ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب،

وفيما وجه للمتهم التاسع تهم القيام بطريقة مباشرة وغير مباشرة بغرض ارتكاب جرائم إرهابية وتدريب أفراد علي استعمال السلاح وتعليم الأساليب القتالية، ووجه لبعض المتهمين تهم حيازة أسلحة وذخيرة.