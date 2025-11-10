محاكمة 27 متهما بقضية خلية أكتوبر .. اليوم

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم محاكمة 27 متهما، في القضية رقم 500 لسنة 2025، جنايات أكتوبر، والمعروفة بالخلية الهيكلية.

بعد قليل.. محاكمة 27 متهما بقضية "خلية أكتوبر"

وقال أمر الإحالة إنه خلال الفترة من عام 2014، وحتى 27 يونيو 2021، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة فى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهمين من الثالث وحتي الأخير الانضمام لتلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين الأول والرابع والخامس والتاسع عشر والحادي والعشرون ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، وحاذوا ونقلوا أموالا ومعلومات للجماعة الإرهابية، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

وفيما وجه للمتهمين الأول والرابع والخامس والثامن وال التاسع عشر والحادي والعشرون حيازة أسلحة نارية.