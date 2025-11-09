وليد صلاح الدين: الأهلي بدأ يظهر أداء هادئا ومنظما بشكل أكبر بعد تسجيل الهدف الأول

كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن نتائج الفريق منذ توليه المسؤولية، مشيرًا إلى أن الفريق خاض 12 مباراة نجح خلالها في تسجيل 9 انتصارات و3 تعادلات، إضافة إلى التتويج بلقب رسمي.

وأوضح صلاح الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، أن الأهلي بدأ يظهر أداءً هادئًا ومنظمًا بشكل أكبر بعد تسجيل الهدف الأول في المباريات، معربًا عن أمله في استمرار المستوى المتميز في اللقاءات المقبلة.

وأضاف أن تحليلات النقاد أظهرت تفوق الأهلي في نسبة الاستحواذ على الكرة خلال جميع المباريات، مؤكدًا أن التعادلات كانت نتيجة قلة التوفيق وليس ضعف الأداء.

كما أشار مدير الكرة إلى أن الفريق حرص على إظهار روح رياضية عالية في مواجهة الزمالك، من خلال إقامة ممر شرفي للاعبي الفريق المنافس، مشيرًا إلى أن اللاعبين سيجتمعون قريبًا في معسكر المنتخب الوطني استعدادًا للمباريات المقبلة.