محافظات

جامعة كفر الشيخ تنظم حفلاً لاستقبال طلاب ريادة الأعمال الجدد .. صور

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
محمود زيدان

نظمت جامعة كفر الشيخ اليوم حفلًا مميزًا لاستقبال طلاب ريادة الأعمال الجدد وتكريم الطلاب الفائزين في جوائز ريادة الأعمال في الأعوام السابقة.

 جاء ذلك برعاية الدكتور إسماعيل القن، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، وبإشراف الدكتور رشدي العدوي عميد كلية الزراعة ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور محمد مغني الأستاذ المساعد بكلية علوم الرياضة ومدير نادي ريادة الأعمال، والدكتور محمد شوشة، المدرس بكلية الهندسة ومدير مركز ربط الجامعة بالصناعة ونائب مدير نادي ريادة الأعمال، وبحضور الطلاب ورواد الأعمال الشباب.

جاءت فعاليات الحفل في إطار اهتمام الجامعة بدعم وتنمية فكر ريادة الأعمال لدى طلابها، وتشجيع الابتكار والإبداع كأحد الركائز الأساسية لخطة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وبناء جيل قادر على خلق فرص عمل جديدة ومواكبة متطلبات سوق العمل الحديث.

وفي كلمته خلال الحفل، أكد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم القائم بعمل رئيس الجامعة، أن جامعة كفر الشيخ تسعى لأن تكون نموذجًا رائدًا في تبني فكر ريادة الأعمال والابتكار بين طلابها.

 وأضاف، أن الجامعة لا تقتصر في دورها على تخريج طلاب مؤهلين علميًا فحسب، بل تعمل على إعداد رواد أعمال يمتلكون القدرة على تحويل الأفكار إلى مشروعات حقيقية تسهم في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بريادة الأعمال ودعم الشباب المبتكرين، مؤكدًا أن الجامعة تنفذ العديد من البرامج التدريبية وورش العمل بالتعاون مع مؤسسات الدولة وصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب ودعمهم فكريًا وعمليًا.

كما هنأ رئيس جامعة كفر الشيخ، الطلاب الفائزين في مسابقات وجوائز ريادة الأعمال السابقة، مشيدًا بجهودهم وإصرارهم على تحقيق النجاح، داعيًا الطلاب الجدد إلى الاستفادة من تجارب زملائهم السابقين والسعي نحو التميز والإبداع في مختلف المجالات.

من جانبه، أوضح الدكتور رشدي العدوي، عميد كلية الزراعة ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، أن الحفل يأتي في إطار استراتيجية الجامعة لبناء جيل طلابي مبدع ومبادر، قادر على تحويل التحديات إلى فرص، لافتًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بالطلاب أصحاب الأفكار الريادية من خلال مراكز الابتكار وريادة الأعمال المنتشرة داخل الكليات.

وفي ختام الحفل، جرى تكريم الطلاب الفائزين في جوائز ريادة الأعمال تقديرًا لإنجازاتهم المتميزة ومساهماتهم في تعزيز ثقافة الابتكار داخل الجامعة، وسط أجواء احتفالية سادها الفخر والاعتزاز بما تحقق من نجاحات طلابية مشرفة.

