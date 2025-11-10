قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جامعة المنوفية وشركة مياه الشرب توقعان بروتوكولًا لدعم البحث العلمي وخدمة المجتمع

مروة فاضل

وقعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية برتوكول تعاون مع جامعة المنوفية ( كلية التجارة ) وذلك لإتاحة الفرصة للحصول علي درجات علمية ودبلومات الدراسات العليا المهنية ودرجة الماجستير المهني MBA ودرجة الدكتوراه المهنية  DBM وذلك في اطار التعاون المثمر والبناء بين الجامعة والشركة وفي اطار دعم قدرات العاملين ورفع كفاءتهم من خلال التعليم المثمر ومن منطلق دور الجامعة الداعم لتطوير الاداء والمشاركة المجتمعية .

وأوضح، المهندس رشدي السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أن البروتوكول يهدف الى وضع الإطار العام الملائم الذي يتم من خلاله تنسيق التعاون بين الطرفين للمساعدة في تحقيق أهدافها على ضوء خطة عمل مشتركة في مجالات البحث العلمي التي تم الاتفاق عليها وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وفعالية فى إطار تعزيز سبل التطوير والبحث العلمي . 

ومن جانبه، صرح المهندس رشدي السيد عمر، نعتز بالشراكة مع جامعة المنوفية ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى تطوير آليات العمل المشترك، واستثمار نتائج البحث العلمي في تحسين أداء قطاع المياه والصرف الصحي، بما يخدم المواطنين ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة بمحافظة المنوفية.

وينص البروتوكول على ان تمنح الكلية خصم 15% على الرسوم الدراسية لأي عدد يقل عن 20 طالب وخصم بنسبه 20% ل 20 طالب وخصم بنسبه 25% للأعداد التي تصل 25 طالب في اكثر ويمتد البروتوكول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وذلك لإتاحة الفرصة لتنفيذ البرامج الدراسية والدرجات المهنية محل التعاون والتي تقوم الكلية بتنفيذها .

وقع البروتوكول الأستاذ الدكتور محمد على وهدان، عميد كلية التجارة، والمهندس رشدي السيد عمر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، وذلك بحضور نخبة من قيادات الجامعة والشركة، والأستاذ الدكتور إبراهيم عبد المجيد منسقا عن كلية التجارة والمهندس محمد عبد الله منسقا عن شركه مياه الشرب بالمنوفية .

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية شركة المياه جامعة المنوفية

