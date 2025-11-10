أسقف المنيا يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية.. صور

شارك اليوم نيافة الانبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم سارة للراهبات في الانتخابات البرلمانية، وأدلى بصوته، في لجنة مدرسة أبناء الثورة الابتدائية.

وأكد الأنبا مكاريوس، أن المشاركة هي واجب وطني وحق دستوري، متمنيا لوطننا الغالي كل تقدم ورقي، في ظل رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، مؤكدًا أن الأمور تسير بكل يسر وسهولة في مختلف المراكز، بما يتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم في أجواء من الانضباط والهدوء.

وأوضح المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية بجميع المراكز لم تتلقَ أي شكاوى، ولم ترصد أي معوقات تؤثر على سير العملية الانتخابية داخل اللجان، مشيرًا إلى أن نسب الإقبال تتراوح بين المتوسط والكثيف في أغلب اللجان على مستوى الدوائر الانتخابية آلست بالمحافظة.

ووجّه اللواء كدواني رؤساء المراكز والمدن إلى ضرورة التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية لمنع الزحام أو التكدس أمام اللجان، حرصًا على راحة المواطنين، وضمان انسيابية الدخول والخروج دون تعطيل سير العملية الانتخابية أو إرهاق الناخبين.

