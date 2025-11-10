24 يناير المقبل.. استكمال محاكمة 37 متهما بخلية الملثمين

قررت اليوم "الاثنين" الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 37 متهما، في القضية رقم 14489 لسنة 2024، جنايات التجمع، والمعروفة بخلية الملثمين، لجلسة 24 يناير 2026.

محاكمة 37 متهما بخلية الملثمين

وقال أمر الإحالة إنه خلال الفترة من عام 2016 وحتى 2024، تولي المتهمون من الأول وحتى التاسع قيادة جماعة إرهابية، تتبع تنظيم داعش، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهمين من العاشر وحتى الأخير تهم الانضمام لتلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب.

وفيما وجه للمتهم التاسع تهم القيام بطريقة مباشرة وغير مباشرة بغرض ارتكاب جرائم إرهابية وتدريب أفراد علي استعمال السلاح وتعليم الأساليب القتالية، ووجه لبعض المتهمين تهم حيازة أسلحة وذخيرة.