‎انتخابات مجلس النواب 2025.. توافد الناخبين كبار السن على لجان الجيزة بكثافة
الإئتلاف المصري لحقوق الإنسان: كثافة واضحة من القبائل خلال انتخابات النواب
قلبي معاكم.. تامر حسني ينعى إسماعيل الليثي
ادعوله بالرحمة .. بدرية طلبه تنعى إسماعيل الليثي
انتخابات مجلس النواب.. منظمات حقوقية ودولية تتابع سير التصويت في لجنة إمبابة
رئيس الوزراء: الدولة تساند المؤسسات الصحفية القومية لتحسين أوضاعها المالية والإدارية
الأمم المتحدة: التغطية الإعلامية بشأن غزة لم تكن متوازنة.. وحاولنا إظهار الحقيقة
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا والعظمى بالقاهرة 27
مفاوضات لإقامة مباراة ودية بين الأهلي المصري وأهلي جدة
تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة
آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته
قبل إغلاق الباب ..الناخبون يواصلون الإدلاء بأصواتهم في منشأة القناطر
فيلمنج: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل على إزالة الأنقاض بغزة

ميليسا فيلمنج
ميليسا فيلمنج

قالت ميليسا فيلمنج وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، إنّ الأمم المتحدة تحاول إعادة تأهيل مستشفيات قطاع غزة حتى يتمكن الناس من تلقي العلاج الطبي، ولا يزال الأمر صعبا، وما زال غير كافٍ، لذا، نواصل الدعوة إلى المزيد من الوصول.

وأضافت "فيلمنج"، في حوارها مع الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "في الوقت نفسه، يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على إزالة الأنقاض لأن ذلك يشكل خطرا كبيرا أيضا".

وتابعت، أنّ هناك أنقاض في كل مكان ومبانٍ مدمرة وذخائر منفجرة، لذلك، تعمل فرق نزع الألغام بالأمم المتحدة على تحديد مواقع هذه الذخائر غير المنفجرة، وسيكون من المأساوي أن ينجو  شخص من القصف ثم يموت في أثناء سيره بالشارع.

وأوضحت ميليسا فيلمنج وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة: "لا يزال أمامنا الكثير لنفعله، ونحن فقط في حاجة إلى أن تتوقف القنابل".

فيلمنج الأمين العام للأمم غزة

الفنان اسماعيل الليثي

نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

سعر الذهب اليوم

هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 560 جنيها من قيمته

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين

فى أول أيام انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. بخطوات بسيطة اعرف لجنتك الانتخابية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. اعرف لجنتك الانتخابية بخطوات بسيطة

الفنان القدير محمد صبحي

نقل محمد صبحي إلى العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية

انتخابات

توافد كبير أمام لجان مدرسة منى الأمير بمركز الحوامدية

الانتخابات في محافظة الجيزة

مُسنة بمحافظة الجيزة تحرص على المشاركة في ماراثون الانتخابات البرلمانية 2025

البابا تواضروس

البابا تواضروس يستقبل كاثوليكوس كنيسة مالانكارا الهندية الأرثوذكسية | صور

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته

تفاصيل وفاة إسماعيل الليثي بعد عام من رحيل إبنه

تشبه ميتسوبيشي.. تسريب صور سيارة نيسان نافارا الجديدة

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

