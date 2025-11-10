مراسل "إكسترا نيوز": إقبال ملحوظ وزحام أمام اللجان في مطروح حتى الآن

رصد أحمد نبيل، مراسل قناة إكسترا نيوز، آخر تطورات المشهد الانتخابي في محافظة مطروح خلال انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا وجود إقبال ملحوظ وزحام متزايد أمام اللجان الانتخابية منذ الساعات الأولى من بدء التصويت وحتى الآن.

وأضاف «نبيل»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الكثافات داخل اللجان تتراوح بين المتوسطة والمرتفعة، مشيرًا إلى أن محافظة مطروح تضم 127 لجنة فرعية موزعة على دائرتين رئيسيتين، يُنتخب عنهما نائبان بنظام الفردي لتمثيل المحافظة في البرلمان.

وذكر، أن مطروح تنضم ضمن 3 محافظات إلى قطاع غرب الدلتا في نظام القوائم المغلقة، والمخصص له 40 مقعدًا تمثل هذا القطاع ضمن باقي قطاعات الجمهورية.