عادل زيدان: النزول للصناديق واجب وطني ورسالة وفاء لمصر

دعا النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، جموع الناخبين إلى النزول بكثافة إلى صناديق الاقتراع خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تُجرى على مدار اليوم وغدا الثلاثاء، مؤكدا أن المشاركة الواسعة تمثل واجباً وطنياً ورسالة وفاء للوطن الذي يترقب من أبنائه التكاتف في كل استحقاق ديمقراطي يعزز مسيرته نحو المستقبل.

وأكد زيدان، في تصريحات صحفيه له، عقب الإدلاء بصوته بانتخابات بمجلس النواب، بمقر دائرته الانتخابية بمعهد فتيات ٦ أكتوبر بالجيزة أن صوت المواطن هو أمانة ومسؤولية، وأن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد إجراء سياسي، بل فعل وطني يعكس مدى وعي المصريين بأهمية دورهم في رسم خريطة الدولة واستكمال بناء مؤسساتها الدستورية، مشيرا إلى أن قوة البرلمان المقبل ستتحدد بمدى مشاركة المواطنين وإقبالهم على التصويت.

وأشاد زيدان، بالمشاركة المبهرة للمصريين في الخارج الذين أثبتوا مجدداً أن الانتماء لا تحده المسافات، وأن المصري أينما كان يظل جزءاً من معادلة دعم الدولة واستقرارها، معبرا عن تقديره العميق لتلك الصورة المشرفة التي نقلت للعالم نموذجاً فريداً في الوطنية والالتزام.

وأضاف زيدان، أن اللحظة الحالية تتطلب من الجميع التحلي بالوعي والمسؤولية، والمشاركة بإيجابية في هذا العرس الديمقراطي الذي يعكس قوة الدولة ووحدة شعبها، مؤكدا أن نزول المواطنين بكثافة إلى اللجان هو الضمانة الحقيقية لاستمرار مسيرة التنمية والاستقرار، وخطوة جديدة نحو ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة التي تؤمن بالإنسان وتبني المستقبل بإرادة شعبها الواعي.