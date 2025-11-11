قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

طريقة عمل الفطير بكوب دقيق واحد فقط

فطير الطاسة
فطير الطاسة
ريهام قدري

إذا كنت تودين الاقتصاد في ميزانية المنزل إليك طريقة عمل الفطير بكوب دقيق واحد فقط — وصفة بسيطة وسريعة جدًا 
 المكونات:
1 كوب دقيق (منخول)
رشة ملح
نصف كوب ماء (قد يزيد أو يقل حسب نوع الدقيق)
ملعقة صغيرة سكر (اختياري)
ملعقة صغيرة سمن أو زيت (للعجن)
سمن أو زبدة لدهن الفطير بعد التسوية
 

 طريقة التحضير:
اخلطي الدقيق والملح والسكر (إن استخدمتِه) في طبق.
ضيفي الماء تدريجيًا واعجني حتى تتكون عجينة طرية لا تلتصق باليد.
ادهني العجينة بملعقة زيت أو سمن وغطيها واتركيها ترتاح 10 دقائق.
افردي العجينة بالنشابة على سطح مرشوش دقيق حتى تصبح رقيقة.
سخّني طاسة غير لاصقة (تيفال أو جرانيت) على نار متوسطة.
ضعي الفطير في الطاسة، وقلّبيه على الجانبين حتى يتحمر ويُنتفخ قليلًا.
بعد التسوية، ادهنيه بالسمن أو الزبدة وهو ساخن لإعطائه طراوة وطعم جميل.

