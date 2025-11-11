الدولار يستقر أمام الجنيه المصري

واصل الدولار الأمريكي استقراره أمام الجنيه المصري اليوم، الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، حيث سجلت البنوك المصرية أسعارًا متقاربة للغاية مع فروق لا تتجاوز بضعة قروش، ما يعكس حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف المحلية.

وجاءت أسعار الدولار في 10 بنوك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 47.19 جنيه للشراء ونحو 47.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري

حقق سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي نحو 47.22 جنيه للشراء ونحو 47.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي

ووصل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 47.21 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد عند 47.20 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 47.22 جنيه للشراء و47.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 47.22 جنيه للشراء و47.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وجقق سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 47.22 جنيه للشراء و47.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وحقق سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

ويترقب المتعاملون قرارات البنوك المركزية العالمية خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي قد يكون لها تأثير مباشر على حركة الدولار عالميًا وبالتالي على السوق المحلية في مصر.