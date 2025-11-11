دعم العاملين بمنظومة النظافة بدمياط وحمايتهم من الأذى وتيسير عملهم

قام المظفون بديوان عام محافظة دمياط، بلفتة إنسانية أثناء توزيع معدات نظافة علي العمال والسائقين اليوم، حيث قاموا بتوزيع وجبات ساخنة لهم تقديرًا لجهودهم المبذولة لدعم منظومة النظافة بالتنسيق مع المجتمع المدني

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط و توجيهات المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، بدعم وتحفيز عمال النظافة، تم اليوم توزيع وجبات ساخنة ومياه وعصائر على عمال النظافة وسائقين المعدات بشوارع المحافظة، وذلك بالتعاون بين إدارة البيئة ووحدة السكان بديوان عام المحافظة ومديرية التصامن الاجتماعي والمجتمع المدني ، استكمالاً للمبادرة التى أطلقتها المحافظة لرعاية ودعم العمال و التى تتضمن أيضًا توزيع معدات للنظافة والحماية خلال تأدية مهام عملهم

وتأتي هذه اللفتة تقديرًا للدور الحيوي الذي يقوم به عمال النظافة وجهودهم المكثفة في الارتقاء بمستوى النظافة وتحسين المظهر الحضاري لمدينة دمياط.

حيث تعكس هذه المبادرات حرص المحافظة على تقديم الدعم اللوجستي والإنساني للعاملين في الميدان، تعزيزًا لاستمرار جهودهم في الحفاظ على نظافة البيئة و الشكل الجمالي والحضارى للمحافظة.