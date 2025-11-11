قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ورشة توعوية حول "مرض السعار" وانتشار الكلاب الضالة بقري ومدن دمياط

زينب الزغبي

نظمت مكتبة مصر العامة في دمياط بالتعاون مع معهد بحوث صحة الحيوان بدمياط التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، وبمشاركة مديرية التربية والتعليم ورشة توعوية بعنوان: “مرض السعار”.

وقد استقبلت قاعة الأنشطة والهوايات بالمكتبة طلاب مدرسة كفر سعد للتعليم الأساسي المشاركين في الورشة التوعوية تحت شعار: "الوعي هو خط الدفاع الأول لحماية أولادنا".

وخلال الورشة، استعرضت الدكتورة شيماء توني ، الباحثة بمعهد بحوث صحة الحيوان بدمياط ، أهم المعلومات حول هذا المرض الفيروسي الخطير المشترك بين الإنسان والحيوان، موضحةً أنه يصيب الجهاز العصبي وينتقل غالبًا عن طريق عضة من حيوان مصاب مثل الكلاب أو القطط أو الثعالب أو الخفافيش، حيث يحمل اللعاب الفيروس المسبب للمرض.

كما تناولت الورشة طرق الوقاية والإسعافات الأولية الواجب اتباعها عند التعرض للعض أو الخدش، مؤكدةً على ضرورة غسل مكان الجرح جيدًا بالماء الجاري والصابون لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، ثم تطهيره بمطهر مناسب، والتوجه فورًا إلى المستشفى لتلقي المصل واللقاح دون أي تأخير.

وشدّدت على أن مرض السعار قاتل بنسبة 100% عند ظهور الأعراض، لكنه قابل للوقاية تمامًا إذا تم تلقي المصل في الوقت المناسب.

كما تضمنت الفعالية مجموعة من الأنشطة الفنية والترفيهية التي نظمتها قاعتا شوقي ضيف والأنشطة والهوايات، حيث شارك الطلاب في ورشة تلوين ورسومات كرتونية، إلى جانب ورشة فنية لصناعة طائر العصفور من ورق اللوح الملوّن، في أجواء مليئة بالبهجة والتفاعل الإيجابي.

دمياط محافظ دمياط أيمن الشهابي ورشه عمل

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك.. الموج الأحمر 8

قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بشمال وجنوب سيناء

