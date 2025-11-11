استلام مستلزمات جديدة لعمال منظومة النظافة بدمياط

شهد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، ونائبته المهندسة شيماء الصديق، اصطفاف سيارات النظافة التابعة للوحدات المحلية للمراكز والمدن، المحملة بدفعة من المستلزمات الجديدة لعمال منظومة النظافة ، والتى تعددت ما بين "شوك و براويطه وخوذ و فرش كنس وكريك و جوانتيات و فيست وكمامات وكابات" وغيرها من المستلزمات التى تم توفيرها من خلال الوحدات المحلية بالتنسيق مع المجتمع المدني.

حيث تفقد " المحافظ " السيارات لمتابعة ما تم توفيره من مستلزمات ومدى جودتها ، وبالأخص المتعلقة بسلامة العمال ، للحفاظ عليهم خلال تأديتهم لعملهم ، و أكد " الدكتور أيمن الشهابى " إلى أن تلك الجهود التى تتم فى إطار عمل لجنة الاصحاح البيئي المشكلة برئاسة نائب محافظ دمياط، تهدف إلى دعم المنظومة و الإرتقاء بمستوى النظافة العامة، علاوة على رعاية العمال و تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لهم ، وذلك باعتبارهم الركيزة الأساسية للمنظومة.

حيث وجه " المحافظ " الشكر إلى جميع القائمين على هذه الجهود، مؤكدًا متابعته الدورية للمنظومة لتحقيق الأهداف الرامية نحو الحفاظ على البيئة و الشكل الجمالي والحضارى للمحافظة.