انتخابات النواب 2025.. إقبال نسائي على لجان الوراق في مستهل اليوم الثاني

فتحت اللجان الفرعية بدائرة الوراق أبوابها في الساعة التاسعة أمام للإدلاء بأصواتهم، في اليوم الثاني والأخير للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وسط إجراءات تأمينية مشددة لضمان سير عملية التصويت بانتظام ونزاهة كاملة.

وشهدت الساعات الأولى من اليوم الثاني توافد المواطنين على اللجان بكثافة، مع تصدر النساء المشهد أمام صناديق الاقتراع، حيث حرصن على المشاركة في الانتخابات البرلمانية للتعبير عن خياراتهن الانتخابية والمساهمة في صياغة التمثيل البرلماني لمجالس النواب المقبلة.

وأعلن القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن المرحلة الأولى تشمل التصويت في 14 محافظة، موزعة على 5606 لجنة فرعية، ويتنافس فيها 1281 مرشحًا على المقاعد الفردية والقوائم، ويحق لنحو 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا الإدلاء بأصواتهم.

وجاءت المحافظات المشاركة في المرحلة الأولى كالتالي: الجيزة، بني سويف، الفيوم، الوادي الجديد، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح، حيث تسعى الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان تجربة انتخابية سلسة ومنظمة لكل المواطنين في هذه المحافظات.

هذا اليوم الانتخابي ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تهدف إلى استكمال تشكيل المجلس الجديد وتحقيق تمثيل متوازن للمواطنين في مختلف المحافظات، مع الالتزام بكافة الإجراءات القانونية والتنظيمية لضمان حقوق الناخبين.

وتجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، إذ انطلقت الأولى أمس الاثنين ، بينما تنعقد المرحلة الثانية يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 من نفس الشهر.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 «الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وقنا، وسوهاج، وأسوان، والأقصر، والبحر الأحمر، والإسكندرية، ومطروح، والوادي الجديد».

وتضم محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 «القاهرة، والمنوفية، والقليوبية، والدقهلية، والشرقية، والغربية، وبورسعيد، وكفر الشيخ، ودمياط، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء».