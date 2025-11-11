فاعليات اليوم الثاني من مؤتمر "التكريس قرار وإقرار" | صور

استكملت، أمس، فاعليات اليوم الثاني من مؤتمر "التكريس قرار وإقرار" لمكرسات دير الأنبا برسوم، بالقداس الإلهي بمبيت الأنبا بولا بالبحر الأحمر.

التكريس قرار وإقرار

وعقب القداس تم عمل ورشة عمل عن نماذج كتابية ناجحة في التكريس ثم فترة للتنزه، والخلوة.

ثم محاضرة بعنوان "فَلْنَتَمَسَّكْ بِالإِقْرَارِ" (عب٤: ١٤)، وتحدث فيها نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان، والمعصرة، وتوابعها عن بركات التمسك بحياة التكريس، وإقرار ذلك علي المستوى الشخصي، والديري، والمجتمعي.

وبعد فترة الراحة، كانت محاضرة نيافة الحبر الجليل الأنبا دانيال، رئيس دير الأنبا بولا، بالبحر الأحمر، بعنوان "لِيَكُونُوا مُشَابِهِينَ صُورَةَ ابْنِهِ" (رو٨: ٢٩).. وتحدث نيافته عن حياة التكريس، والتمتع بالعشرة مع الله، والثقة في رعايته وإدارته لحياتنا.

وأختتم اليوم بصلاة تسبحة نصف الليل بكنيسة مبيت الأنبا بولا.