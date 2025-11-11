قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقب التتويج بالسوبر.. شوبير يكشف خطة الأهلي لدعم الفريق
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن استمرار أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك
التعليم تطلق برنامجًا لرفع كفاءة التوجيه الفني
موقع أمريكي: احتياطيات مصر ترتفع مع انتعاش السياحة وتحويلات المغتربين
الطلاق لم يمح الذكريات.. آن الرفاعي تحتفظ بصورها مع كريم محمود عبد العزيز على إنستجرام
قرار رسمي من الكاف يخص مباراة المصري وزيسكو بكأس الكونفدرالية
كلية الطب بالقوات المسلحة .. صرح وطني وإنجازات عالمية
الحبس شهر للإعلامي توفيق عكاشة بسبب 225 ألف جنيه متجمد نفقة لطفله
إمبابة كلها في الشارع.. الأهالي يودعون إسماعيل الليثي بالدموع والدعاء
انتهاك جديد .. الاحتلال يعتدي على طاقم إسعاف الهلال الأحمر في بيت لحم
إمبابة كلها في الشارع.. الأهالي يودعون المطرب اسماعيل الليثي بالدموع والدعاء
منذ الدقائق الأولى لانتخابات النواب 2025 | كبار السن يتقدمون الصفوف .. والمنظمون يقدمون الدعم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بهتافات تحيا مصر.. إقبال متزايد من الناخبين للمشاركة في انتخابات مجلس النواب بأسوان..شاهد

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد عبد الفتاح

شهدت لجان التصويت لانتخابات مجلس النواب فى أسوان فى اليوم الثانى من انتخابات مجلس النواب 2025 إقبالاً ملحوظاً من السيدات منذ الساعات الأولى لفتح اللجان، حيث حرصن السيدات على المشاركة فى العرس الديمقراطى وسط أجواء من الهدوء والتنظيم، فيما انتشرت فرق المتابعة لتسهيل عملية الإدلاء بالأصوات وتقديم الدعم لكبار السن وذوى الهمم.

وتصدرت السيدات المشهد الانتخابى، فى لجنة ملحقة المعلمات بالحصاثا شرق أسوان، ورفعن علم مصر ورددن هتافات "تحيا مصر" داخل مقار اللجنة، وكذلك الحال بعدد من اللجان بمختلف المراكز والمدن، خاصة بمدينة أسوان وقرى كوم أمبو وإدفو، فى مشهد يعكس وعى المرأة الأسوانية بأهمية المشاركة السياسية ودعم مسيرة الاستقرار والتنمية.

وجاءت العملية الانتخابية وسط تنظيم الشرطة وعدد من المتطوعين والمتطوعات باللجان لتسهيل دخول وخروج الناخبين.

هذا وفى اليوم الثانى مع انتخابات مجلس النواب لعام 2025، شهد مقار لجنة انتخابات مدرسة العقاد الثانوية العسكرية بنين بمدينة أسوان، وأحد مقار اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة، مرح ولهو  الأطفال الصغار أمام اللجان وراء الكاميرات الطائرة  التي تلتقط الصور للناخبين والناخبات المتوافدين للإدلاء بأصواتهم في المقار الانتخابي.

مجلس النواب

جاء ذلك أثناء انتظار الأطفال الصغار دخول أمهاتهن للإدلاء بأصواتهن في انتخابات مجلس النواب لعام 2025.

وشهدت مقار اللجنة الانتخابية بمدرسة العقاد الثانوية العسكرية بنين في مدينة أسوان، تكثفيات أمنية مشدده لفرض السيطرة الأمنية وتأمين الناخبين أثناء توافدهم على اللجان.

جدير بالذكر أن بلغ عدد الدوائر الانتخابية داخل محافظة أسوان 4 دوائر انتخابية، وعدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس النواب لعام 2025 عدد مليون و122 الف و806 ناخب وناخبة.

وبلغ عدد المتنافسون في انتخابات مجلس النواب لعام 2025 نحو 58 مرشح والتنافس بينهم علي عدد 5 مقاعد فردية.

وانطلقت عملية التصويت اليوم في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب لعام 2025 والتي تستمر حتى غدا الثلاثاء وفقًا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

منتخب مصر

إصابة نجم منتخب مصر للناشئين بالرباط الصليبي

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

صورة الساعة

مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب 2025

بعثة الجامعة العربية: انتظام سير الانتخابات البرلمانية بمصر وتوفير الترتيبات الأمنية اللازمة

الشرطة السعودية

مكافحة المخدرات السعودية: ضبط مصري بتهمة ترويج الحشيش بالمدينة المنورة

نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، أديديجي إيبو نبه

مسؤول أممي يحذر من تداول أكثر من مليار "سلاح ناري" تغذي العنف والإرهاب

بالصور

كلية الطب بالقوات المسلحة .. صرح وطني وإنجازات عالمية

كلية الطب بالقوات المسلحة
كلية الطب بالقوات المسلحة
كلية الطب بالقوات المسلحة

السيدات يدلين بأصواتهن بمدرسة الفاروق عمر في الجيزة

انتخابات 2025
انتخابات 2025
انتخابات 2025

لليوم الثاني في انتخابات 2025.. إقبال كثيف من المواطنين على التصويت بمدرسة الفاروق عمر بالبحر الأعظم

انتخابات مجلس الشعب٢٠٢٥
انتخابات مجلس الشعب٢٠٢٥
انتخابات مجلس الشعب٢٠٢٥

انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال نسائي كبير على لجنة محمد كريم بالجيزة

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد