مميزات رائعة وسعر معقول.. هونر تغزو الأسواق بهاتف جديد| اعرف المواصفات

من المتوقع أن تكشف هونر عن سلسلة هواتفها الجديدة Honor 500 في وقت لاحق من هذا الشهر. ورغم رصد الجهاز رسميًا ، إلا أن الشركة لم تكشف رسميًا عن تصميمه بعد. وبينما يُنتظر الإعلان التشويقي الرسمي، شارك المصور ديريك تشانغ لقطات تجريبية لهاتف Honor 500 Pro لإبراز براعته في التصوير.

شارك تشانغ عيناتٍ رائعة من صور الحركة بدقة 4K التُقطت بهاتف Honor 500 Pro، مستعرضًا تأثير "كسر الإطار" المباشر الجديد. وأوضح أن هذه الميزة تلتقط لحظاتٍ حماسيةً ومشرقة بشكلٍ رائع، مما يسمح للإبداع وجمال ثقافة يي الصينية بتجاوز الحدود التقليدية.

مواصفات سلسلة Honor 500

وفقًا للتقارير، سيحتوي هاتفا Honor 500 و Honor 500 Pro على شاشة OLED مقاس 6.55 بوصة بدقة 1.5K وتردد 120 هرتز، مع دعم لخاصية تعتيم PWM بتردد 4320 هرتز. وسيعمل الجهازان بنظام Android 16 المستند إلى نظام MagicOS 10.

من المتوقع أن يضم هاتفا Honor 500 و500 Pro كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل. ومن المتوقع أن يضم كلا الهاتفين كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مزودة بميزة تثبيت الصورة البصرية (OIS)، وعدسة خلفية فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل. ومن المتوقع أيضًا أن يضم طراز Pro كاميرا مقربة بدقة 64 ميجابكسل.

من المتوقع أن يأتي هاتفا Honor 500 و500 Pro بمعالجَي Snapdragon 8s من الجيل الرابع و Snapdragon 8 Elite v على التوالي. وسيحمل كلا الهاتفين بطارية بسعة 8000 مللي أمبير/ساعة مع شحن سلكي بقدرة 80 واط. ومن المتوقع أيضًا أن يدعم طراز Pro الشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط.

من المتوقع أيضًا أن تقدم السلسلة ميزات أخرى، مثل مكبري صوت مزدوجين، وأشعة تحت الحمراء، وتقنية NFC، وتصنيف IP68/69 لمقاومة الغبار والماء. ننصح القراء بأخذ هذه المواصفات بحذر.