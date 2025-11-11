قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء العراقي: حكومتنا أوفت بالتزاماتها بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها
لافروف: مستعدون لأي تجارب نووية ونعد ردا انتقاميا على الاتحاد الأوروبي
رقصت بملابس خادشة.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط بلوجر جديدة فى بولاق
نستهدف الوصول إلى 130 مليارًا .. مفاجأة من اتحاد الصناعات بشأن الصادرات
علي ماهر: سعيد بانضمام 7 لاعبين من سيراميكا كليوباترا لقائمة منتخب مصر
بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. قرار عاجل من التعليم بشأن الرحلات المدرسية
خارج اللجان الانتخابية .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين أنصار مرشحين بمجلس النواب بالأقصر
طرح 25012 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية من 400 ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية
"طالبان باكستان" تعلن مسئوليتها عن التفجير الانتحاري في إسلام آباد
مراكز الشباب يشاركون في تنظيم انتخابات مجلس النواب بعدد من المحافظات
تحطم طائرة شحن تركية في جورجيا بعد إقلاعها من أذربيجان
وزير الخارجية: القادة الأوروبيون اعتبروا قيادة الرئيس السيسي نقطة تحول في أمن واستقرار المنطقة
تكنولوجيا وسيارات

مميزات رائعة وسعر معقول.. هونر تغزو الأسواق بهاتف جديد| اعرف المواصفات

هاتف Honor 500 Pro
هاتف Honor 500 Pro
لمياء الياسين

من المتوقع أن تكشف هونر عن سلسلة هواتفها الجديدة Honor 500 في وقت لاحق من هذا الشهر. ورغم رصد الجهاز رسميًا ، إلا أن الشركة لم تكشف رسميًا عن تصميمه بعد. وبينما يُنتظر الإعلان التشويقي الرسمي، شارك المصور ديريك تشانغ لقطات تجريبية لهاتف Honor 500 Pro لإبراز براعته في التصوير.
شارك تشانغ عيناتٍ رائعة من صور الحركة بدقة 4K التُقطت بهاتف Honor 500 Pro، مستعرضًا تأثير "كسر الإطار" المباشر الجديد. وأوضح أن هذه الميزة تلتقط لحظاتٍ حماسيةً ومشرقة بشكلٍ رائع، مما يسمح للإبداع وجمال ثقافة يي الصينية بتجاوز الحدود التقليدية.

مواصفات سلسلة Honor 500 

مواصفات سلسلة Honor 500 
 

وفقًا للتقارير، سيحتوي هاتفا Honor 500 و Honor 500 Pro على شاشة OLED مقاس 6.55 بوصة بدقة 1.5K وتردد 120 هرتز، مع دعم لخاصية تعتيم PWM بتردد 4320 هرتز. وسيعمل الجهازان بنظام Android 16 المستند إلى نظام MagicOS 10.

من المتوقع أن يضم هاتفا Honor 500 و500 Pro كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل. ومن المتوقع أن يضم كلا الهاتفين كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مزودة بميزة تثبيت الصورة البصرية (OIS)، وعدسة خلفية فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل. ومن المتوقع أيضًا أن يضم طراز Pro كاميرا مقربة بدقة 64 ميجابكسل.

من المتوقع أن يأتي هاتفا Honor 500 و500 Pro بمعالجَي Snapdragon 8s من الجيل الرابع و Snapdragon 8 Elite v على التوالي. وسيحمل كلا الهاتفين بطارية بسعة 8000 مللي أمبير/ساعة مع شحن سلكي بقدرة 80 واط. ومن المتوقع أيضًا أن يدعم طراز Pro الشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط.

من المتوقع أيضًا أن تقدم السلسلة ميزات أخرى، مثل مكبري صوت مزدوجين، وأشعة تحت الحمراء، وتقنية NFC، وتصنيف IP68/69 لمقاومة الغبار والماء. ننصح القراء بأخذ هذه المواصفات بحذر.

هاتف Honor 500 شاشة OLED نظام Android 16 مكبري صوت شحن سلكي

