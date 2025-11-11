معاينة جثمان سيدة أنهى حياتها نجلها بطلق ناري في شبرا الخيمة

انتقلت جهات التحقيق المختصة إلى مكان الواقعة بمنطقة نزلة بهتيم عزبة العرب بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لمعاينة جثمان السيدة التي لقيت مصرعها إثر إصابتها بطلق ناري في الوجه على يد نجلها.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بوجود جثة داخل أحد المنازل بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الجثة لسيدة تُدعى فاطمة عبدالله، مصابة بطلق ناري في الوجه.

وكشفت التحريات الأولية أن نجل المجني عليها هو من أطلق النار عليها، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، فيما تباشر النيابة العامة التحقيقات اللازمة، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرفها لحين صدور قرارها بشأن التصريح بالدفن.