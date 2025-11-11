محمد هاني: الاقبال على انتخابات مجلس النواب مميز و غير مسبوق

شهدت محافظة الجيزة، إقبالًا ملحوظًا من المواطنين على لجان الاقتراع في اليوم الأول من التصويت بانتخابات مجلس النواب 2025، وسط أجواء من التنظيم والانضباط. وتوافد الناخبون منذ الساعات الأولى من الصباح للإدلاء بأصواتهم، في مشهد يعكس وعي المواطنين بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية.

وخلال ظهوره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي”، أشاد المراسل محمد هاني بحجم الإقبال من أهالي الجيزة، مؤكدًا أن المشاركة الكثيفة تعكس حرص المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري، ودعمهم لمسار الديمقراطية في مصر.

وأشار محمد هاني إلى التعاون الكبير بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لتسهيل عملية التصويت، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين داخل اللجان وخارجها، مؤكدًا أن الصورة التي قدمها الشارع الجيزاوي اليوم تُجسد روح الانتماء والمسؤولية لدى أبناء المحافظة.