واجب وطني | القبائل العربية بأبو المطامير تتوافد على اللجان الانتخابية بالبحيرة

شهدت عزبة ثروت التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، اليوم، مشاركة واسعة من أبناء القبائل العربية، وفي مقدمتهم قبائل لحويتى والسمالوسى والحربي، الذين توافدوا منذ الساعات الأولى لفتح اللجان، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025، في مشهد يجسد روح الوطنية والانتماء.





وأكد أبناء القبائل أن مشاركتهم تأتي انطلاقًا من حرصهم على دعم الدولة المصرية واستكمال مسيرة التنمية والبناء، مشيرين إلى أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يعكس وعي المواطن ومسؤوليته تجاه الوطن.





وشهدت اللجان الانتخابية في قرى ومناطق المركز انتظامًا في سير العملية الانتخابية وسط تواجد أمني مكثف وتنظيم متميز من القضاة والمشرفين، مع تسهيلات خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لضمان مشاركة الجميع بسهولة ويسر.

كما أطلقت القبائل مبادرات مجتمعية لحث الشباب والنساء على التوجه إلى اللجان والمشاركة الإيجابية في هذا العرس الديمقراطي الذي تشهده المحافظة.

وأكدت غرفة العمليات بالمحافظة أن العملية الانتخابية تسير في أجواء من الهدوء والنظام، وسط إقبال متزايد يعكس روح الانتماء والوعي الوطني لدى أبناء البحيرة بصفة عامة، وأهالي أبو المطامير بصفة خاصة