مشاهد مضيئة بانتخابات أسوان.. قاض يساعد مسنا على الإدلاء بصوته

مشاهد مضيئة تجسدت داخل اللجان الانتخابية لانتخابات مجلس النواب فى أسوان، حيث شهدت لجنة مدرسة كيما الابتدائية قيام المستشار رئيس لجنة مدرسة كيما الصباحية شرق بمدينة أسوان، بمساعدة رجل مسن على الإدلاء بصوته داخل اللجنة، حرصاً على تمكينه من ممارسة حقه الدستوري.

وحرصت الشرطة النسائية داخل اللجنة الانتخابية بمدينة أسوان، على مساعدة ناخبة من فئة كبار السن غير القادرين على السير من خلال اصطحابها بالكرسي المتحرك إلي مقر لجنتها للإدلاء بصوتها فى الانتخابات.

وفى مشهد مؤثر داخل إحدى لجان الاقتراع بمحافظة أسوان، بادرت إحدى السيدات باحتضان عناصر الشرطة النسائية، تعبيرًا عن امتنانها لمساعدتهن لها فى دخول اللجنة الانتخابية.

وشهدت لجنة مدرسة كيما الابتدائية بمحافظة أسوان موقفا إنسانيا تمثل فى مبادرة أحد القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب 2025 بمساعدة سيدة مسنة على الإدلاء بصوتها داخل اللجنة، حرصًا على تمكينها من ممارسة حقها الدستورى والمشاركة فى الاستحقاق الانتخابى.

مجلس النواب

فيما شهدت اللجان الانتخابية بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان إقبالاً متزايدًا من الناخبين الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم حاملين أعلام مصر في أجواء وطنية مليئة بروح الحماس والانتماء.

وتزينت شوارع وميادين بألوان العلم المصرى ، بينما ردد المواطنون الأناشيد الوطنية أمام اللجان، في مشهد يعكس روح المشاركة والمسؤولية الوطنية لدى أبناء المدينة.

فيما حرص ذوو الهمم على الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب فى أسوان ، حيث إنهم بعزيمة وإصرار يؤكدون على مشاركتهم الإيجابية فى هذا العرس الديمقراطى .

كما شهدت مدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان مشهدا إنسانيا حيث حرصت إحدى السيدات من ذوى الهمم على الإدلاء بصوتها داخل لجنتها الانتخابية مما يؤكد على عزيمتها وإصرارها على المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الوطني المهم.

واستقبلها القائمون على اللجنة الانتخابية من أفرد الشرطة بحفاوة، وقدموا لها المساعدة اللازمة لتيسير عملية التصويت داخل اللجنة، وسط أجواء من الاحترام والتقدير لإرادتها القوية في ممارسة حقها الدستورى.