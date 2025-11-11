العدل: وعي المواطنين عامل رئيسي في صياغة مستقبل جديد للحياة التشريعية

أكد أحمد بدره مساعد رئيس حزب العدل، أن وعي الناخبين هو الضمانة الأساسية في نجاح الاستحقاقات الدستورية ومنها الانتخابات البرلمانية، لاختيار مرشحين قادرين على صياغة مستقبل جديد للحياة التشريعية بما يلبي مطالب المواطنين على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

وأشار مساعد رئيس حزب العدل، إلى أن الشباب هم الركيزة الأساسية لأي مجتمع والعنصر الرئيسي في بنائه، وأن المشاركة السياسية الإيجابية للشباب والمرأة ضروة ملحة خلال الوقت الراهن لتمثل مختلف فئات الشعب تحت قبة البرلمان.

وأضاف أحمد بدره، أن دراسة مطالب واحتياجات المواطنين على اختلاف مواقعهم الجغرافية، ضرورة للعمل على حلها في أقرب وقت ممكن من خلال أفكار جديدة ورؤى مختلفة منحازة للمواطن البسيط والفئات الأولى بالرعاية.

واستطرد مساعد رئيس حزب العدل قائلا؛ إن أعضاء البرلمان بشقيه النواب والشيوخ ممثلين للشعب ومعبرين عن رأيه ولابد أن يكونوا أداة قوية وفعاله لحل مشكلاته وتحقيق تطلعاته وآماله، بعيد عن المصالح الشخصية والأمجاد الذاتية، ومن هنا لابد للناخبين أن يعوا أهمية دورهم في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

وأوضح أحمد بدره، أن الشعب المصري يتمتع بدرجة عالية من الوعي والفطنة تؤهله للاختيار الأفضل في سباق الانتخابات البرلمانية، والمشاركة الإيجابية الفعالة خير برهان على وعي المواطنين وفطنتهم.