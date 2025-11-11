الهيئة المصرية للمواصفات تطلق ورشة عمل لتطوير الأداء المؤسسي بـ ISO 9001

نظمت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، محاضرة تدريبية مجانية بعنوان: "نظام إدارة الجودة طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO 9001:2015"، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث لمعرض الصناعة والنقل الذي أقيم في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

ويأتي ذلك ​في إطار حرصها على نشر ثقافة الجودة وتطوير الأداء المؤسسي.

​وألقت المحاضرة الضوء على أهمية وسبل تطبيق مفاهيم نظام إدارة الجودة وفقاً للمواصفة الدولية ISO 9001:2015 في مختلف القطاعات.

​وحاضرت في الدورة الدكتورة ريهام بدير، مدير الجودة بوحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، حيث استعرضت محاور أساسية تضمنت:

​التعريف بمتطلبات نظام إدارة الجودة طبقًا للمواصفة الدولية ISO 9001:2015 وكيفية تطبيقه داخل المؤسسات.

​توضيح كيفية تطبيق النظام لرفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

​تعزيز جودة الخدمات والمنتجات لتحقيق رضا العملاء وتقليل الأخطاء والفاقد.

​دعم المؤسسات في رحلة التحسين المستمر والتطوير الإداري والفني اللازم للنمو والنجاح.

​وأكدت الدكتورة ريهام بدير، أن المحاضرة التعريفية حول نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 جاءت استمراراً لجهود الهيئة في إلقاء محاضرات توعوية وتدريبية للشركات والمصانع المختلفة.

​ونوهت إلى أهمية تطبيق نظم الجودة وتدريب الكوادر على متطلبات المواصفة الدولية لضمان نجاح أي مشروع ووضع كافة المعايير والاتجاهات في إنشاء البنية التحتية للجودة.

​وحصل المشاركون في نهاية المحاضرة على شهادة حضور رسمية.​