إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

الهيئة المصرية للمواصفات تطلق ورشة عمل لتطوير الأداء المؤسسي بـ ISO 9001

ولاء عبد الكريم

نظمت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، محاضرة تدريبية مجانية بعنوان: "نظام إدارة الجودة طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO 9001:2015"، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث لمعرض الصناعة والنقل الذي أقيم في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

ويأتي ذلك ​في إطار حرصها على نشر ثقافة الجودة وتطوير الأداء المؤسسي.

​وألقت المحاضرة الضوء على أهمية وسبل تطبيق مفاهيم نظام إدارة الجودة وفقاً للمواصفة الدولية ISO 9001:2015 في مختلف القطاعات.

​وحاضرت في الدورة الدكتورة ريهام بدير، مدير الجودة بوحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، حيث استعرضت محاور أساسية تضمنت:

​التعريف بمتطلبات نظام إدارة الجودة طبقًا للمواصفة الدولية ISO 9001:2015 وكيفية تطبيقه داخل المؤسسات.

​توضيح كيفية تطبيق النظام لرفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

​تعزيز جودة الخدمات والمنتجات لتحقيق رضا العملاء وتقليل الأخطاء والفاقد.

​دعم المؤسسات في رحلة التحسين المستمر والتطوير الإداري والفني اللازم للنمو والنجاح.

​وأكدت الدكتورة ريهام بدير، أن المحاضرة التعريفية حول نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 جاءت استمراراً لجهود الهيئة في إلقاء محاضرات توعوية وتدريبية للشركات والمصانع المختلفة.

​ونوهت إلى أهمية تطبيق نظم الجودة وتدريب الكوادر على متطلبات المواصفة الدولية لضمان نجاح أي مشروع ووضع كافة المعايير والاتجاهات في إنشاء البنية التحتية للجودة.

​وحصل المشاركون في نهاية المحاضرة على شهادة حضور رسمية.​

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الصناعة النقل

