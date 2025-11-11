رئيس القابضة لمياه الشرب يتابع مشروعات حياة كريمة بالفيوم

عقد المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعًا موسعًا بمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بمحطة قحافة.

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

جاء ذلك بحضور الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والمهندس وليد سعيد إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة، كما انضم إلى الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس عدد من رؤساء مجالس إدارات شركات: (أسوان – أسيوط – الأقصر – الغربية – القليوبية – بني سويف – المنيا – دمياط – كفر الشيخ).

تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الجارية بمحافظات عمل الشركات التابعة، حيث شدد رئيس القابضة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لنهو الأعمال، وتكثيف الجهود الميدانية لضمان سرعة دخول المشروعات الخدمة وتحقيق الاستفادة الكاملة للمواطنين في القرى المستهدفة.

كما عقد المهندس أحمد جابر لقاءً مع رؤساء القطاعات بالشركة التابعة بالفيوم، أكد خلاله أهمية زيادة معدلات التحصيل وترشيد الفاقد من المياه، والعمل بروح الفريق الواحد لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الاستدامة التشغيلية للشبكات والمنشآت.

وعقب الاجتماع، قام رئيس القابضة بجولة ميدانية لتفقد توسعات محطة مياه قحافة، حيث تابع معدلات التنفيذ وشدد على الانتهاء من الأعمال قبل الموعد المحدد مع الالتزام بأعلى معايير الجودة الفنية، ثم تفقد توسعات محطة مياه العزب لمتابعة الأعمال الجارية بها ميدانيًا.

وأكد المهندس أحمد جابر أن المتابعة الدورية للمشروعات تأتي في إطار حرص الشركة القابضة على تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في المناطق الريفية، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.