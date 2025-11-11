قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
200 جنيه صعودًا .. أسعار الذهب الآن في مصر
حقيقي أم Ai.. الأمن يفحص فيديو عبث فتيات بآثار المتحف الكبير بالمكياج
بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين
حكاية خناقة توفيق عكاشة بسبب سور فيلا في أكتوبر
هشام نصر: تصرف زيزو في مباراة نهائي السوبر يستوجب عقابه
استقالة وزير إسرائيلي من حكومة نتنياهو .. ويكشف السبب
زواج مي عز الدين | مفاجأة غير محسوبة من الفنانة لكل جمهورها .. تفاصيل مثيرة
مجانًا أون لاين.. طريقة الاستعلام مخالفات المرور 2025| دليل شامل
هتشتريها بكام بكرة؟ أسعار الدواجن في الأسواق
الزراعة: الإخماد الكامل والفوري لحريق محدود بمتحف الدقي | خاص
رئيس القابضة لمياه الشرب يتابع مشروعات حياة كريمة بالفيوم

جانب من الجولة
جانب من الجولة
آية الجارحي

 عقد المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعًا موسعًا بمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بمحطة قحافة.

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

جاء ذلك بحضور الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والمهندس وليد سعيد إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة، كما انضم إلى الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس عدد من رؤساء مجالس إدارات شركات: (أسوان – أسيوط – الأقصر – الغربية – القليوبية – بني سويف – المنيا – دمياط – كفر الشيخ).

تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الجارية بمحافظات عمل الشركات التابعة، حيث شدد رئيس القابضة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لنهو الأعمال، وتكثيف الجهود الميدانية لضمان سرعة دخول المشروعات الخدمة وتحقيق الاستفادة الكاملة للمواطنين في القرى المستهدفة.

كما عقد المهندس أحمد جابر لقاءً مع رؤساء القطاعات بالشركة التابعة بالفيوم، أكد خلاله أهمية زيادة معدلات التحصيل وترشيد الفاقد من المياه، والعمل بروح الفريق الواحد لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الاستدامة التشغيلية للشبكات والمنشآت.

وعقب الاجتماع، قام رئيس القابضة بجولة ميدانية لتفقد توسعات محطة مياه قحافة، حيث تابع معدلات التنفيذ وشدد على الانتهاء من الأعمال قبل الموعد المحدد مع الالتزام بأعلى معايير الجودة الفنية، ثم تفقد توسعات محطة مياه العزب لمتابعة الأعمال الجارية بها ميدانيًا.

وأكد المهندس أحمد جابر أن المتابعة الدورية للمشروعات تأتي في إطار حرص الشركة القابضة على تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في المناطق الريفية، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم حياة كريمة ترشيد الفاقد

