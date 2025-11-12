قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كولومبيا تعلّق تعاونها الاستخباراتي مع واشنطن احتجاجًا على الضربات الأمريكية في «الكاريبي»
محمد صلاح: شيكو بانزا ليس على مستوى الزمالك.. و«عبدالرؤوف» تولى المهمة في ظروف صعبة
لماذا يزداد الإقبال على التصويت بانتخابات النواب في المناطق غير الحضارية؟.. «الشناوي» يجيب
الدفاع الجوي الروسي يعترض طائرة مسيرة أوكرانية متجهة إلى موسكو
موعد انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية.. تعرّف على المحافظات والمواعيد الكاملة
خروج تاريخي للجواز الأمريكي من قائمة «الأقوى عالميًا».. و«باسبور» عربي يُحقق إنجازًا غير مسبوق
حسين الشحات يُوجّه رسالة لـ أكرم توفيق.. ماذا قال؟
وليد عبداللطيف: استمرار عبدالرؤوف مع الزمالك «صعب».. والحل في الأجنبي
بعد انتهاء التصويت.. موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى والإعادة في انتخابات النواب 2025
أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الأربعاء
دعاء الفجر المستجاب لمن يطلب خيري الدنيا والآخرة.. ردده بقلب خاشع
مدبولي: مصر الأولى إفريقيًا في سرعة الإنترنت وثاني أرخص دولة في تكلفة الخدمة بالقارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الأربعاء

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

أسعار الدولار اليوم الاربعاء 12-11-2025، شهدت هدوء، بعد تراجع سعر صرف الدولار أمس الثلاثاء.

وسجل أعلى سعر لصرف الدولار 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد أسعار الدولار اليوم الاربعاء ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الافريقي 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في اتش اس بي سي 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الآن 

سعر الدولار في بنك القاهرة  47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل  47.18 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 47.17 جنيه للشراء و47.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 

سعر الدولار في بنك مصر  47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي  47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه


سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك العربي الافريقي  47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.


سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء في البنك الاهلي الكويتي  47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي  47.18 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 

سعر الدولار في بنك نكست  47.18 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية  47.18 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك قطر الوطني  47.18 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس   47.17 جنيه للشراء و47.27 جنيه للبيع.


سعر الدولار في ميد بنك  47.17 جنيه للشراء و47.27 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك

سعر الدولار في البنك الاهلي المتحد  47.17 جنيه للشراء و47.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية  47.17 جنيه للشراء و47.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد  47.17 جنيه للشراء و47.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول  47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في كريدي أجريكول 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك البركة 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

الدولار الجنيه أسعار الدولار اليوم الاربعاء سعر صرف الدولار الان سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه سعرالدولار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد تيمور و هيدي كرم

ما علاقة زوج مي عز الدين بـ هيدي كرم

مي عز الدين وزوجها

بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين

نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

صورة أرشيفية

ضربات برق ورعد.. الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات جوية فى هذا الموعد

الفنان محمد صبحي

بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص

مصطفي مدبولي

3.5 مليار دولار خلال أيام | رئيس الوزراء يزف خبرا سارا للجميع

ابن يقتل والدته

ابن يقتل والدته في شبرا الخيمة .. ما القصة؟

تقلبات جوية

أمطار متفاوتة الشدة.. تقلبات جوية وطقس سيء بعد غد الخميس

ترشيحاتنا

جانب من انتخابات النواب بسوهاج

24 ساعة مشتعلة في سوهاج.. انسحاب يهز الانتخابات ومشاهد إنسانية وجرائم تكسر هدوء المحافظة

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

النجار يتوجه بخالص الشكر لمواطني الجيزة على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يتابع انتهاء أعمال التصويت وغلق اللجان في اليوم الثاني لانتخابات النواب

بالصور

أخطاء يومية تدمر مناعة طفلك .. احترس من الوقوع فيها

أخطاء يومية تُضعف مناعة الأطفال
أخطاء يومية تُضعف مناعة الأطفال
أخطاء يومية تُضعف مناعة الأطفال

مرسيدس تكشف عن أحدث سيارة كهربائية بقوة 500 حصان

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

مشروبات صباحية تساعدك على التحكم في ضغط الدم .. دراسات تؤكد فعاليتها

مشروبات صباحية تساعد في التحكم في ضغط الدم
مشروبات صباحية تساعد في التحكم في ضغط الدم
مشروبات صباحية تساعد في التحكم في ضغط الدم

طرق آمنة للتخلص من الناموس داخل المنزل.. حلول فعالة

أبرز الطرق الآمنة للتخلص من الناموس داخل المنزل
أبرز الطرق الآمنة للتخلص من الناموس داخل المنزل
أبرز الطرق الآمنة للتخلص من الناموس داخل المنزل

فيديو

هبة توفيق

هبة توفيق تكشف سر ابتعادها عن الفن 9 سنوات: رجعت لقيت كل اللي أعرفهم اختفوا

إيمان عبد اللطيف

انتظام الانتخابات .. مظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد