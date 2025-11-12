قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة البترول تحقق في حادث سقوط جهاز حفر بالصحراء الغربية وإصابة 3 عمال
جوتيريش يهنئ الشعب العراقي على إجراء الانتخابات البرلمانية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025
من الموبايل بدون الذهاب للفرع.. كيفية تنشيط فيزا البريد المصري للمعاشات وخطوات التفعيل
سعر الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21
طائرات الاحتلال تشن 3 غارات داخل مناطق الخط الأصفر بغزة
رئيس وزراء العراق: نسبة المشاركة في انتخابات مجلس النواب تجاوزت 55%
بارد وحار.. تعرف على طقس اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025
صاحبها محبوس.. لغز يحيط بالعثور على جثة في برميل بشقة مهجورة في بولاق
استعدوا للبرد والمطر.. تقلبات جوية حادة تضرب مصر خلال أيام
كشف غموض الحرائق المجهولة بقرية في كفر الشيخ
إسرائيل تعلن فتح معبر زيكيم شمال غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الرهان على الدولار يتجه لتحقيق عوائد تفوق الأسهم العالمية

دولار
دولار
وكالات

يستعيد الدولار الأمريكي مكانته كأحد الأصول الأكثر جذباً في العالم، متجاهلاً موجة التشكيك في "صفقة بيع أميركا" التي أثارت تساؤلات حول مستقبل عملة العالم الاحتياطية.

تشير حسابات "بلومبرغ" إلى أن استراتيجية بسيطة تقوم على الاقتراض بعملات منخفضة العائد مثل الين الياباني أو الفرنك السويسري، ثم استثمار الأموال في الدولار، تبدو مرشحة للتفوق على العوائد المتوقعة بناء على الأداء الحالي من أسواق مثل الأسهم الأوروبية وسندات الحكومة الصينية.

يشير ذلك إلى أن الدولار سيحافظ على موقعه المحوري في المحافظ الاستثمارية العالمية، رغم المخاوف التي أثيرت هذا العام مع إقدام الرئيس دونالد ترمب على إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي. ورغم أن مؤشر "بلومبرغ" للدولار تراجع بنحو 7% هذا العام، في أسوأ أداء له منذ ثمانية أعوام، فإنه تعافى بنسبة تقارب 3% من أدنى مستوى سجّله في سبتمبر، مدعوماً بما يُعرف بتجارة الفائدة.

قالت يوكسوان تانغ، الخبيرة الاستراتيجية في "جيه بي مورغان برايفت بنك" في هونغ كونغ: "سيعود الدولار ليكون من أعلى العملات عائداً مرة أخرى"، مضيفة أن "الدولار القوي سيبقى محورياً سواء من منظور الاتجاه أو من منظور العائد".

لا يمكن التقليل من تأثير عودة جاذبية الدولار على المستثمرين والأسواق العالمية، إذ يمكن أن تقود تجارة الفائدة تدفقات رأسمالية ضخمة وتعيد تشكيل قيم الأصول وتؤثر على المعنويات من نيويورك إلى سنغافورة. فعندما يقترض المستثمرون بأموال رخيصة سعياً وراء عوائد أعلى في أماكن أخرى، تزداد السيولة عادةً، ما يغذي موجات صعود في الأصول عالية المخاطر يمكن أن تتبدد بسرعة عند ارتفاع التقلبات.

الدولار الأسهم العالمي الأسهم الدولار الأميركي أميركا الين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد تيمور و هيدي كرم

ما علاقة زوج مي عز الدين بـ هيدي كرم

مي عز الدين وزوجها

بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين

زواج مي عز الدين

زواج مي عز الدين | مفاجأة غير محسوبة من الفنانة لكل جمهورها .. تفاصيل مثيرة

مجلس النواب

موعد انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية.. تعرّف على المحافظات والمواعيد الكاملة

مشغولات ذهبية

200 جنيه صعودًا .. أسعار الذهب الآن في مصر

الواقعة

حقيقي أم Ai.. الأمن يفحص فيديو عبث فتيات بآثار المتحف الكبير بالمكياج

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

صورة أرشيفية

الزراعة: الإخماد الكامل والفوري لحريق محدود بمتحف الدقي | خاص

ترشيحاتنا

حمزة الجمل

حمزة الجمل: الأهلي دخل بثقة كبيرة في نهائي السوبر واستحق البطولة

زيزو

نجم الزمالك السابق: زيزو أخطأ بعدم مصافحة هشام نصر

كهربا

كهربا يخطف الأضواء في أحدث ظهور..شاهد

بالصور

لمنافسة بورش.. آودي تطرح SUV خارقة بقوة 440 حصان

آودي
آودي
آودي

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات
أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات
أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

تعلمي طريقة عمل الفطير المشلتت .. بخطوات سهلة ومضمونة

طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل
طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل
طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل

تُعزّز المناعة وتحمي القلب .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطماطم؟

فوائد الطماطم الصحية
فوائد الطماطم الصحية
فوائد الطماطم الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد