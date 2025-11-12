أسعار النفط تصعد لليوم الثالث مدعومة بارتفاع علاوات منتجات الوقود



ارتفعت أسعار النفط بعدما عوّضت علاوات منتجات الوقود مثل البنزين والديزل ضعف مؤشرات سوق الخام، فيما عززت المخاوف بشأن الإمدادات الروسية العقود الآجلة عقب حملة أميركية ضد أكبر منتجين في موسكو.

صعد خام "برنت" لتسوية يناير بنسبة 1.7% ليغلق عند 65.16 دولار للبرميل، كما ارتفع خام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.5% إلى مستوى 61 دولاراً للبرميل، مسجلاً مكاسب لليوم الثالث على التوالي.

وقالت ريبيكا بابين، كبيرة متداولي الطاقة في مجموعة "سي آي بي سي برايفت ويلث"، إن النفط استفاد بالإضافة إلى العقوبات وارتفاع علاوات الوقود، من قيام المتعاملين بتغطية مراكزهم البيعية.

وأضافت: "الخام يستفيد من عدة عوامل داعمة اليوم، مع استمرار المخاوف من عدم وصول الإمدادات الروسية إلى السوق، إذ خفّضت بعض المصافي الهندية مشترياتها، ورفع المحللون تقديراتهم لتأثير ذلك. كما يوجد بعض الشراء الفني بعد أن اختبر خام غرب تكساس مستوى 60 دولاراً وتمسك به، ما أدى على الأرجح إلى بعض تغطية المراكز القصيرة".

ضغوط فائض المعروض

تراجع النفط هذا العام بعد خسائر في الأشهر الثلاثة الماضية، مدفوعاً بتوقعات باحتمال تشكل فائض عالمي في المعروض، في وقت خفف فيه تحالف "أوبك+" قيود الإنتاج، بينما يضيف المنتجون خارج التحالف المزيد من البراميل.