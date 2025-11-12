قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلال 24 ساعة فقط.. الأوراق والرسوم المطلوبة لاستخراج جواز السفر لأول مرة
أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات
الوزراء: وصول الاحتياطي النقدي لـ50 مليار دولار يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي
دفن جثمان نجل المرشح علي نور وابن شقيقته ضحيتا حادث مرسى علم المروع
سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر
اليونيسف: إسرائيل تمنع دخول مواد أساسية إلى قطاع غزة
بعد قليل .. بدء نظر محاكمة 6 متهمين فى قضية «خلية داعش أكتوبر»
أسعار النفط تصعد لليوم الثالث مدعومة بارتفاع علاوات منتجات الوقود
أحمد الشرع: نتمسك بمحاكمة بشار الأسد ونسعى لاتفاق سلام متوازن مع إسرائيل برعاية أمريكية
وزير الخارجية يتوجّه إلى تركيا لبحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
أحمد الشرع: القتال ليس عيبًا إذا كان دفاعًا عن الأرض.. والعقوبات على سوريا أصبحت من الماضي
تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| سيارات كهربائية جديدة من مرسيدس ولامبورجيني.. وارتفاع سعر هذه السيارة

سيارات
سيارات
عزة عاطف

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات. 

مرسيدس تكشف عن أحدث سيارة كهربائية بقوة 500 حصان
أعلنت مرسيدس عن أحدث سياراتها الكهربائية الجديدة التي تأتي بقوة 500 حصان، لتواصل المنافسة بقوة في سوق السيارات الفاخرة. السيارة تتميز بتصميم انسيابي متطور، ومدى قيادة مرتفع بفضل بطارية الجيل الجديد، إلى جانب تقنيات قيادة ذاتية متقدمة تجعلها واحدة من أبرز السيارات المنتظرة في فئتها.
 

بقوة 641 حصانًا.. أحدث سيارة لامبورجيني موديل 2027| صور
قدمت لامبورجيني سيارتها الجديدة موديل 2027 بمحرك يولد قوة 641 حصانًا مع نظام دفع رباعي متطور. وجاء التصميم الخارجي أكثر جرأة مع تحسين الديناميكا الهوائية، بينما المقصورة الداخلية جمعت بين الرفاهية والتكنولوجيا المتقدمة لتقديم تجربة قيادة فريدة.
 

4 آلاف دولار ارتفاعًا في أسعار جيب كومباس عالميًا
شهدت أسعار سيارة جيب كومباس ارتفاعًا عالميًا بنحو 4 آلاف دولار نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج وتحديث المواصفات. وتشير التوقعات إلى أن الزيادة قد تمتد إلى أسواق إضافية خلال الأشهر المقبلة، خصوصًا مع استمرار الطلب المرتفع على سيارات الدفع الرباعي.
الكلمات المفتاحية: جيب كومباس، أسعار السيارات، سيارات SUV، سيارات الدفع الرباعي

بخيمة وكارافان.. شاهد سيارة تويوتا هايلوكس 2026 الجديدة
طرحت تويوتا نسختها الجديدة من هايلوكس 2026 المخصصة للمغامرات، حيث جاءت السيارة مزودة بخيمة علوية وكارافان متكامل للسفر والتخييم. النسخة تجمع بين القوة والعملية مع تجهيزات متطورة تناسب محبي الرحلات والطرق الوعرة.
 

أخبار السيارات تويوتا هايلوكس سيارات 2026 سيارات بيك أب مرسيدس كهربائية لامبورجيني

