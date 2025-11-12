أخبار السيارات| سيارات كهربائية جديدة من مرسيدس ولامبورجيني.. وارتفاع سعر هذه السيارة

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

مرسيدس تكشف عن أحدث سيارة كهربائية بقوة 500 حصان

أعلنت مرسيدس عن أحدث سياراتها الكهربائية الجديدة التي تأتي بقوة 500 حصان، لتواصل المنافسة بقوة في سوق السيارات الفاخرة. السيارة تتميز بتصميم انسيابي متطور، ومدى قيادة مرتفع بفضل بطارية الجيل الجديد، إلى جانب تقنيات قيادة ذاتية متقدمة تجعلها واحدة من أبرز السيارات المنتظرة في فئتها.



بقوة 641 حصانًا.. أحدث سيارة لامبورجيني موديل 2027| صور

قدمت لامبورجيني سيارتها الجديدة موديل 2027 بمحرك يولد قوة 641 حصانًا مع نظام دفع رباعي متطور. وجاء التصميم الخارجي أكثر جرأة مع تحسين الديناميكا الهوائية، بينما المقصورة الداخلية جمعت بين الرفاهية والتكنولوجيا المتقدمة لتقديم تجربة قيادة فريدة.



4 آلاف دولار ارتفاعًا في أسعار جيب كومباس عالميًا

شهدت أسعار سيارة جيب كومباس ارتفاعًا عالميًا بنحو 4 آلاف دولار نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج وتحديث المواصفات. وتشير التوقعات إلى أن الزيادة قد تمتد إلى أسواق إضافية خلال الأشهر المقبلة، خصوصًا مع استمرار الطلب المرتفع على سيارات الدفع الرباعي.

بخيمة وكارافان.. شاهد سيارة تويوتا هايلوكس 2026 الجديدة

طرحت تويوتا نسختها الجديدة من هايلوكس 2026 المخصصة للمغامرات، حيث جاءت السيارة مزودة بخيمة علوية وكارافان متكامل للسفر والتخييم. النسخة تجمع بين القوة والعملية مع تجهيزات متطورة تناسب محبي الرحلات والطرق الوعرة.

