خلال 24 ساعة فقط.. الأوراق والرسوم المطلوبة لاستخراج جواز السفر لأول مرة
أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات
الوزراء: وصول الاحتياطي النقدي لـ50 مليار دولار يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي
دفن جثمان نجل المرشح علي نور وابن شقيقته ضحيتا حادث مرسى علم المروع
سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر
اليونيسف: إسرائيل تمنع دخول مواد أساسية إلى قطاع غزة
بعد قليل .. بدء نظر محاكمة 6 متهمين فى قضية «خلية داعش أكتوبر»
أسعار النفط تصعد لليوم الثالث مدعومة بارتفاع علاوات منتجات الوقود
أحمد الشرع: نتمسك بمحاكمة بشار الأسد ونسعى لاتفاق سلام متوازن مع إسرائيل برعاية أمريكية
وزير الخارجية يتوجّه إلى تركيا لبحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
أحمد الشرع: القتال ليس عيبًا إذا كان دفاعًا عن الأرض.. والعقوبات على سوريا أصبحت من الماضي
محافظات

دفن جثمان نجل المرشح علي نور وابن شقيقته ضحيتا حادث مرسى علم المروع

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

صرحت الأجهزة المختصة بمحافظة البحر الأحمر،، بأنه تم دفن جثماني نجل المرشح البرلماني علي نور عن دائرة حلايب وشلاتين وابن شقيقته، بعد أن لقيا مصرعهما في حادث تصادم مروع وقع مساء أمس الثلاثاء على طريق مرسى علم – الشلاتين جنوب البحر الأحمر.

وأشارت المصادر إلى أن مراسم الدفن تمت وسط حالة من الحزن الشديد التي خيمت على أهالي الدائرة، في ظل العلاقة الطيبة التي تجمع المرشح بعائلات المنطقة، لاسيما أنه يعد المرشح الوحيد على مقعد دائرة حلايب وشلاتين دون منافس، ممثلًا عن حزب حماة الوطن.

تفاصيل الحادث

كان اللواء أيمن الحمزاوي، مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الساحلي بمدينة مرسى علم، ما أسفر عن مصرع شخصين في الحال.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، بقيادة مباحث قسم مرسى علم، حيث تبين من الفحص أن الجثتين تعودان إلى إسلام علي نور، نجل المرشح البرلماني علي نور، ورمضان عبد السلام، ابن شقيقته، وقد لقيا حتفهما متأثرين بإصابات بالغة نتيجة الحادث.

تم نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى اليوم الواحد بمرسى علم تحت تصرف جهات التحقيق، التي أمرت بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي وتحديد سبب الوفاة بدقة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

صدمة وحزن بين الأهالي

شهدت مدينة مرسى علم ودائرة حلايب وشلاتين حالة من الصدمة والحزن البالغ عقب انتشار خبر الحادث، حيث توجه عدد كبير من الأهالي لتقديم واجب العزاء لعائلة المرشح علي نور، الذي يعد أحد أبرز الشخصيات الاجتماعية في جنوب البحر الأحمر.

وأكدت مصادر مقربة أن الحادث أعاد تسليط الضوء على خطورة الطرق الساحلية الطويلة في المنطقة، والتي تحتاج إلى مزيد من أعمال الصيانة ووضع تدابير أمان إضافية لتفادي الحوادث المتكررة على هذا الطريق الحيوي.

الكلمات المفتاحية:
حادث مرسى علم، نجل المرشح علي نور، دائرة حلايب وشلاتين، حزب حماة الوطن، تصادم سيارتين، مدير أمن البحر الأحمر، مستشفى اليوم الواحد.

البحر الأحمر محافظة البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر الغردقة مدينة الغردقة

