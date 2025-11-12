قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

تخريج 950 من الدعاة بجامعة الهند الإسلامية

الخريجون
الخريجون

شهدت الساحة التعليمية والدعوية في الهند ثورة علمية متجددة تحت رعاية مفتي الهند فضيلة الشيخ أبي بكر أحمد، حيث شكّلت جامعة الهند الإسلامية التابعة لـ جمعية علماء أهل السنة بولاية كيرالا (سميت كيرالا جمعة العلماء) نموذجًا فريدًا في الجمع بين الأصالة والمعاصرة، وإنتاج جيلٍ واعٍ ومستنيرٍ قادرٍ على مواجهة تحديات العصر الحديث بعقلية منفتحة وروحٍ مؤمنة.

وقد تجلّى هذا الإنجاز العلمي الكبير في حفل التخرّج السنوي الذي أقيم في سراج الهدى – كوتيادي، حيث احتفلت الجامعة بتخريج أكثر من تسعمئة وستة عشر (916) عالمًا، في حضور جمعٍ من العلماء والمفكرين وأساتذة الجامعات، يتقدّمهم فضيلة الدكتور محمد عبد الحكيم الأزهري، مؤسس ومدير مدينة النور، وعدد من ممثلي رابطة الجامعات العالمية الذين شاركوا في الفعاليات الدولية المقامة على هامش الحفل.
وفي كلمته الافتتاحية، أشار مفتي الهند فضيلة الشيخ أبو بكر أحمد إلى أن هذا الإنجاز يعكس رؤية الجامعة التي أسسها العلماء الأوائل منذ القرن الماضي لتكون منارةً للعلم والهداية، قائلًا:

"لقد انطلقت جامعة الهند الإسلامية من رحم الأمة لتخدمها، وهي اليوم تواصل رسالتها في إعداد العلماء والمفكرين الذين يجمعون بين الفقه والدراية، بين الإيمان والعقل، ليقودوا المجتمع نحو الرقيّ والوعيّ".

وأكد الدكتور محمد عبد الحكيم الأزهري في كلمته أن هذه الثورة التعليمية التي تعيشها كيرالا هي ثمرة فكرٍ مؤسسي نابع من جهود جمعية علماء أهل السنة التي سعت منذ تأسيسها في عشرينيات القرن الماضي إلى إحياء الوعي الديني والعلمي في المجتمع الإسلامي بالهند، وأضاف قائلاً:

"هذا الجمع المبارك من الخريجين هو دليل على أن الأمة ما زالت قادرة على إنتاج العلم والعلماء، وأن رسالة الجامعة ستبقى مستمرة ما دامت هذه الجهود تتجدد".

ومن الجدير بالذكر أن 250 حافظًا من حملة النور القرآني تخرّجوا هذا العام من فروع متعددة تابعة للجامعة، منها: حديقة المركز ببونور، كلية السيد المدني بأولال، مركز الهداية بكودك، ومركز مركاتس ببنغالور، وذلك بعد إتمامهم مراحل التعليم الأساسي والجامعي في فروع متنوعة من مؤسسات أكاديمية مثل: دار الهداية، إمام رباني، الإسراء، مركز النجاة، منهج الهدى، جمال الليلي، مركز المنوّر، دلائل الخيرات، إمام الشافعي، ومركز القادرية.

كما أوضح مسؤولو الجامعة أن هذه المؤسسات استطاعت خلال فترة وجيزة أن تحقق إنجازاتٍ يُحسَد عليها، إذ خرّجت مئات العلماء والدعاة الذين يواصلون دراساتهم العليا في أعرق الجامعات مثل جامعة الأزهر بمصر، وجامعة مركز بكاليكوت، وجامعة هامبورغ بألمانيا، وجامعة جواهر لال نهرو بالهند، والمعاهد الوطنية الهندية (NIT)، بالإضافة إلى إسهام عددٍ منهم في البرامج المهنية مثل CA Foundation والمشاريع المجتمعية والتعليمية والتقنية.

وقد تخلّل الاحتفال مؤتمرٌ علمي دولي ناقش سبل تطوير التعليم الإسلامي في ضوء التحولات الرقمية والفكرية التي يشهدها العالم، وأكد المشاركون على ضرورة مواكبة المناهج الشرعية للمتغيرات المعاصرة دون التفريط في الثوابت الدينية.
وفي ختام الحفل، تم تكريم الخريجين وتسليم الشهادات في جوٍّ من البهجة والإيمان، وسط دعواتٍ صادقة بمواصلة مسيرة العلم والدعوة تحت راية الجامعة التي أصبحت اليوم رمزًا للوسطية والتنوير، وشاهدةً على الثورة العلمية الجديدة في رئاسة مفتي الهند وجمعية علماء أهل السنة بولاية كيرالا.

إعداد :عبد الله الثقافي البلنور
عميد كلية أصول الدين جامعة مركز الهند

.

الشيخ أبي بكر أحمد مفتي الهند جامعة الهند الإسلامية جمعية علماء أهل السنة كيرالا الدكتور محمد عبد الحكيم الأزهري

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

