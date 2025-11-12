لمنافسة بورش.. آودي تطرح SUV خارقة بقوة 440 حصان

قدمت شركة التعديل الشهيرة ABT Sportsline نسختها الخاصة من سيارة آودي SQ5 2025، مضيفةً لمسة رياضية أكثر شراسة وأداءً محسنًا يرفع من مستوى المنافسة مع سيارات مثل BMW X3 M50 وMercedes-AMG GLC 43.

ورغم أن النسخة القياسية من SQ5 تمتاز بصوت محركها المميز واستجابة ناقل الحركة السريعة، فإنها كانت أبطأ قليلًا من منافسيها، لكن تدخل ABT غير المعادلة تمامًا.

مواصفات آودي SQ5

قامت ABT بترقية محرك SQ5 لتقديم أداء أقوى وتسارع أكثر حدة، مع تحسين نظام التعليق لضمان توازن مثالي بين الراحة والثبات عند السرعات العالية.

تمنح هذه التعديلات السيارة طابعًا أكثر حيوية وتستعيد مكانتها كأحد أكثر الطرازات الرياضية جاذبية في فئتها.

تصميم خارجي هجومي وديناميكية محسنة

أعادت ABT تصميم جوانب مهمة من الشكل الخارجي لتمنح SQ5 حضورًا أكثر جرأة.

تشمل التعديلات إضافة حزمة أيروديناميكية جديدة تتضمن مآخذ هواء أكبر، وجناح خلفي مميز، ومشتت هواء سفلي يعزز الثبات.

النتيجة هي مزيج مذهل من الأناقة الألمانية والديناميكية الرياضية.

بفضل لمسات ABT، تتحول أودي SQ5 من SUV فاخرة سريعة إلى سيارة أداء متكاملة تحمل روح السباقات.

إنها موجهة للسائقين الذين يرغبون في الجمع بين الفخامة والقوة دون التضحية بالهوية المميزة لأودي.