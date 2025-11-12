قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة البترول تحقق في حادث سقوط جهاز حفر بالصحراء الغربية وإصابة 3 عمال
جوتيريش يهنئ الشعب العراقي على إجراء الانتخابات البرلمانية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025
من الموبايل بدون الذهاب للفرع.. كيفية تنشيط فيزا البريد المصري للمعاشات وخطوات التفعيل
سعر الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21
طائرات الاحتلال تشن 3 غارات داخل مناطق الخط الأصفر بغزة
رئيس وزراء العراق: نسبة المشاركة في انتخابات مجلس النواب تجاوزت 55%
بارد وحار.. تعرف على طقس اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025
صاحبها محبوس.. لغز يحيط بالعثور على جثة في برميل بشقة مهجورة في بولاق
استعدوا للبرد والمطر.. تقلبات جوية حادة تضرب مصر خلال أيام
كشف غموض الحرائق المجهولة بقرية في كفر الشيخ
إسرائيل تعلن فتح معبر زيكيم شمال غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بالصور

لمنافسة بورش.. آودي تطرح SUV خارقة بقوة 440 حصان

آودي
آودي
عزة عاطف

قدمت شركة التعديل الشهيرة ABT Sportsline نسختها الخاصة من سيارة آودي SQ5 2025، مضيفةً لمسة رياضية أكثر شراسة وأداءً محسنًا يرفع من مستوى المنافسة مع سيارات مثل BMW X3 M50 وMercedes-AMG GLC 43. 

ورغم أن النسخة القياسية من SQ5 تمتاز بصوت محركها المميز واستجابة ناقل الحركة السريعة، فإنها كانت أبطأ قليلًا من منافسيها، لكن تدخل ABT غير المعادلة تمامًا.

مواصفات آودي SQ5

قامت ABT بترقية محرك SQ5 لتقديم أداء أقوى وتسارع أكثر حدة، مع تحسين نظام التعليق لضمان توازن مثالي بين الراحة والثبات عند السرعات العالية. 

تمنح هذه التعديلات السيارة طابعًا أكثر حيوية وتستعيد مكانتها كأحد أكثر الطرازات الرياضية جاذبية في فئتها.

تصميم خارجي هجومي وديناميكية محسنة

أعادت ABT تصميم جوانب مهمة من الشكل الخارجي لتمنح SQ5 حضورًا أكثر جرأة. 

تشمل التعديلات إضافة حزمة أيروديناميكية جديدة تتضمن مآخذ هواء أكبر، وجناح خلفي مميز، ومشتت هواء سفلي يعزز الثبات. 

النتيجة هي مزيج مذهل من الأناقة الألمانية والديناميكية الرياضية.

بفضل لمسات ABT، تتحول أودي SQ5 من SUV فاخرة سريعة إلى سيارة أداء متكاملة تحمل روح السباقات. 

إنها موجهة للسائقين الذين يرغبون في الجمع بين الفخامة والقوة دون التضحية بالهوية المميزة لأودي.

آودي أودي SQ5 2025 BMW X3 M50 سيارات suv رياضية سيارات ألمانية

