غدًا.. البحوث الإسلاميَّة يعقد اللقاء الـ34 مِن فعاليَّات مبادرة معًا لمواجهة الإلحاد
حسن الخطيب.. يفتتح فعاليات الدورة التاسعة من معرض ديستنيشن أفريقيا
سفير عُمان: نستهدف دعم المستثمرين المصريين بعمان.. وفتح آفاق الاستثمار بمصر أمام العمانيين
التعليم: مصر لا تعاني من عجز معلمين ونسبة حضور الطلاب 87.7%
مسئول بوزارة الخارجية: روسيا مستعدة لاستئناف مفاوضات السلام مع أوكرانيا
محافظ مطروح: رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع مياه الأمطار
تغطية شاملة لجميع المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل في هذا الموعد
سرقة فنية في دمشق.. 6 قطع ذهبية تختفي من المتحف الوطني
وزيرة التخطيط: شراكات دولية بـ 9 مليار دولار 25% منها عبارة عن منح
نفاد جميع مواعيد حجز جلسات كايرو برو-ميت خلال 12 ساعة فقط من فتح باب التسجيل
وزير الصحة: التعليم والتدريب ركيزة أساسية لتنمية رأس المال البشري
وزير الصحة: الثقافة والهوية ركيزتان للتنمية البشرية المستدامة
استدامة التعاون التقني تعزّز التحول البنكي الذكي ..تفاصيل

أحمد عبد القوى

تشهد مصر احتفالًا بمرور خمسةٍ وعشرين عامًا على شراكة استراتيجية ناجحة بين جهة محلية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات وشركة عالمية رائدة في تقنيات أتمتة الخدمات البنكية وإدارة النقد، ضمن مسيرة تعاون أسهمت في تطوير البنية التكنولوجية للمصارف وتعزيز قدرتها على التحول الرقمي.  

وخلال هذه السنوات، ساعدت الشراكة مؤسسات مالية وبنوكًا وطنية على توسيع شبكة الخدمات الذاتية وتبني منظومات رقمية متطورة، ما ساهم في تحسين تجربة العملاء وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة العمليات المصرفية.

 كما شمل التعاون تطبيق تقنيات تحليل البيانات والتنبؤ بسلوك العملاء، إلى جانب تعزيز أمن المعاملات واستدامة الخدمة في مختلف نقاط الاتصال البنكي.  

وأكد عشان عبد الرسول  الرئيس التنفيذي  أن هذه العلاقة الممتدة تمثل نموذجًا للشراكات طويلة الأجل التي تعتمد على الابتكار والتطوير المستمر، موضحًا أنها ساعدت البنوك في الانتقال من الأنظمة التقليدية إلى منظومات مصرفية أكثر كفاءة واتصالًا.  

مصر شراكة محلى

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

مجلس النواب

موعد انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية.. تعرّف على المحافظات والمواعيد الكاملة

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

ذهب

1600 .. صعود قوي في سعر الجنيه الذهب

ممرض المنيا

القصة الكاملة في مقتـ.ـل «مينا» ممرض المنيا .. والحكم بإعدام المتهمين

إسماعيل الليثي

حبس سائق الفنان الراحل إسماعيل الليثي .. لهذا السبب

صورة أرشيفية

انتحل صفة مسئول كبير بشركة مملوكة لرجل أعمال شهير.. المتهم يواجه هذه العقوبة

انتخابات مجلس النواب 2025

«مستقبل وطن»: الإقبال على التصويت بالانتخابات تجسيد حقيقي لإرادة شعب لا يعرف التراجع

مجلس الشيوخ

رئيس مجلس الشيوخ يستقبل المستشار سعد السعدني لتهنئته بتوليه رئاسة المجلس

فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة

محافظ الشرقية يناقش تذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالزقازيق

ضبط 314 طن كيلو جرام لحوم مجمدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ببلبيس

ما هو برج أحمد تيمور زوج مي عز الدين.. هل يكمن سر انسجامهما في الأبراج؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

