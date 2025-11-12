استدامة التعاون التقني تعزّز التحول البنكي الذكي ..تفاصيل

تشهد مصر احتفالًا بمرور خمسةٍ وعشرين عامًا على شراكة استراتيجية ناجحة بين جهة محلية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات وشركة عالمية رائدة في تقنيات أتمتة الخدمات البنكية وإدارة النقد، ضمن مسيرة تعاون أسهمت في تطوير البنية التكنولوجية للمصارف وتعزيز قدرتها على التحول الرقمي.

وخلال هذه السنوات، ساعدت الشراكة مؤسسات مالية وبنوكًا وطنية على توسيع شبكة الخدمات الذاتية وتبني منظومات رقمية متطورة، ما ساهم في تحسين تجربة العملاء وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة العمليات المصرفية.

كما شمل التعاون تطبيق تقنيات تحليل البيانات والتنبؤ بسلوك العملاء، إلى جانب تعزيز أمن المعاملات واستدامة الخدمة في مختلف نقاط الاتصال البنكي.

وأكد عشان عبد الرسول الرئيس التنفيذي أن هذه العلاقة الممتدة تمثل نموذجًا للشراكات طويلة الأجل التي تعتمد على الابتكار والتطوير المستمر، موضحًا أنها ساعدت البنوك في الانتقال من الأنظمة التقليدية إلى منظومات مصرفية أكثر كفاءة واتصالًا.