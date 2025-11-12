كامل الوزير يتفقد أجنحة السيارات والأجهزة المنزلية بمعرض الصناعة للتعرف على جودة الإنتاج المحلي

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل القاعة الخاصة بشركات صناعة السيارات ومكوناتها والأجهزة المنزلية بمعرض الصناعة MEA Industry وذلك خلال اليوم الختامي للمعرض للتعرف على جودة المنتجات وأحدث التكنولوجيات المستخدمة في الصناعة المحلية، وقد رافق الوزير خلال الجولة عدد من قيادات وزارة الصناعة.

واستهل الوزير جولته بزيارة جناح شركة اس إن أوتوموتيف التي تعرض 3 طرازات من سيارة كهربائية وهجين وسيارة تعمل بالبنزين، ثم تفقد الوزير شركة جنرال موتورز التي تعرض 3 طرازات من سيارات شيفروليه النصف نقل والربع نقل والسيارة الملاكي نيو اوبترا واستمع لشرح من مسؤولي الشركة عن المكونات التي نجحت الشركة في توطينها محلياً والتي ستلبي احتياجات الشركة وباقي الشركات المنتجة للسيارات في مصر، كما تفقد الوزير جناح شركة نيسان لاستعراض الطرازين صني وسنترا.

ثم تفقد الوزير شركة ستيلانتس للسيارات واستمع إلى شرح من مسؤولي الشركة عن مكونات سياراتها المصنعة المحلية والتي تشمل الزجاج والضفائر والمقاعد والتابلوه، ثم تفقد جناح الشركة المصرية الألمانية للسيارات المنتجة للسيارة إكسيد، حيث أكد الوزير ضرورة بذل شركات السيارات مزيد من الجهود لزيادة القيمة المضافة ونسبة المكون المحلي والطاقة الإنتاجية للاستفادة من حوافز البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

واختتم الوزير جولته بأجنحة شركات السيارات بزيارة أجنحة الشركات المنتجة لسيارات بروتون ساجا وجيلي وجيتور.

ثم تفقد الوزير أجنحة شركات مكونات السيارات التي شملت شركة بروميتيون للإطارات إيجيبت حيث حث الوزير الشركة على زيادة نسبة المكون المحلي في إنتاجها لترشيد استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، ثم تفقد الوزير شركة يازاكي مصر للأنظمة الكهربائية، وشركة دكتور جريش جلاس لزجاج السيارات، حيث وافق الوزير على طلب شركة جريش لإقامة توسعات بمساحة 12 ألف متر مربع لمصنعها الحالي لزيادة الطاقة الإنتاجية وذلك في مدينة الروبيكي، بالإضافة إلى 12 ألف متر مربع أخرى في أقرب مدينة للمصنع مثل العاشر من رمضان.

واختتم الوزير جولته بزيارة أجنحة شركات تصنيع الأجهزة المنزلية والكهربائية والتي تضمنت شركة بوش وشركة هاير وشركة بيكو وشركة ميديا وتعرف الوزير على أحدث التكنولوجيات المستخدمة في الأجهزة والتي تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.