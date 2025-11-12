قبل افتتاحها.. رئيس مياه كفر الشيخ يتفقد محطة صرف الشباسية بدسوق| صور

أجرى المهندس أحمد الصراف، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، زيارة تفقدية لمحطة رفع الشباسية تمهيدًا لافتتاحها.

يأتي هذا في إطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ على المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الجارية

وخلال الزيارة، تفقد رئيس الشركة، مكونات الرافع وأعمال التشغيل، مؤكدًا ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والكفاءة الفنية.

كما شدد المهندس أحمد الصراف على الاهتمام بالصحة والسلامة المهنية للعاملين، والتشغيل والصيانة وتحسين كفاءة منظومة مياه الشرب لأهالي المنطقة.

وأكد أن الشركة تضع جودة الخدمة على رأس أولوياتها، وتعمل على إنهاء المشروعات طبقًا للخطط والبرامج الزمنية المحددة.