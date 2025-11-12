وزير الصحة: التنمية السكانية مدخل لبناء الإنسان كأهم ثروة وطنية

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أن التنمية الحقيقية تبدأ من الإنسان، باعتباره الثروة الوطنية الأكثر أهمية لأي دولة تسعى للنهوض والتقدم، مشيرًا إلى أن مصر كانت ولا تزال غنية بقدراتها البشرية على مر التاريخ، وهو ما يجعل الاستثمار في الإنسان أولوية وطنية.

فعاليات المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يهدف إلى استعراض جهود الدولة في تعزيز التنمية البشرية وتمكين الإنسان لحياة كريمة تحقق المساواة وتكافؤ الفرص لجميع الفئات.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تتوسع في إنشاء المدن الجديدة وتطوير البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والصحية، باعتبارها أساسًا لرفع جودة الحياة وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، موضحًا أن الوزارة تعمل من خلال برامج متكاملة مثل مبادرة "صحح مفاهيمك"، على رفع الوعي الصحي، وتحسين المؤشرات الخاصة بتقليل نسب وفيات الأطفال والسمنة، وصولًا إلى مجتمع صحي ومنتج يحقق أهداف التنمية المستدامة.