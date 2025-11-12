أحمد شوبير يكشف موقف ديانج والشحات من تجديد عقودهما مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، موقف الثنائي حسين الشحات وأليو ديانج من تجديد تعاقدهما مع النادي خلال فترة التوقف، مؤكدًا أن تجديد عقد ديانج أصبح الملف الأول على جدول أعمال مجلس الإدارة.

وقال شوبير في برنامجه «مع شوبير» عبر راديو «أون سبورت إف إم»:"التركيز الحالي للأهلي منصب على ملف أليو ديانج، والموقف واضح فيما يخص مستقبل اللاعب. ديانج أصبح مطلبًا أساسيًا للمدرب يس توروب والجماهير."

وأشار شوبير إلى أن الأهلي يعمل على طريقة تجديد عقد ديانج لضمان استمرار اللاعب مع الفريق، خاصة بعد المستوى المميز الذي قدمه، وهو أحد الركائز الأساسية في تشكيل الفريق، حيث وظفه المدرب فرانكي بشكل ممتاز. وأضاف:ديانج لا يعاني من أي مشكلة بسبب قلة المشاركة كما كان سابقًا، فهو الآن مرتاح نفسيًا ويشارك بشكل أساسي."

كما كشف أن اللاعب تلقى عروضًا من عدة أندية سعودية، بعد تألقه خلال فترة ابتعاده عن المشاركة مع الأهلي، لكنه لم يحسم قراره بعد، والأهلي يعمل على تكثيف مفاوضاته معه.

أما بخصوص حسين الشحات، فشوبير قال:

"الشحات يريد عقدًا أطول من سنة واحدة، على الأقل سنتين، لتجنب تكرار تجربة عمرو السولية، بينما الأهلي يرغب في تجديد عقده أيضًا."

وأختم شوبير بالإشارة إلى أن الأهلي وضع خطة واضحة بخصوص صفقات التعاقدات الحالية، نافياً الشائعات حول دفع 100 مليون جنيه لعقد ليزو، ومؤكدًا أن بيراميدز وضع سقفًا لعقود لاعبيه، ما يعكس تنظيم السوق المصري.