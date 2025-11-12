مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على أعراض المرض وعلاجه وطرق الوقاية

احتفلت مصر بحصولها على شهادة رسمية من منظمة الصحة العالمية تؤكد خلو البلاد من مرض التراكوما، في إنجاز صحي تاريخي يعكس نجاح الدولة في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين على مدى السنوات الماضية.

مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على المرض وأعراضه وطرق الوقاية

وقد استلم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الشهادة خلال المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وجاءت هذه الخطوة بعد جهود مكثفة خلال السنوات العشر الماضية تضمنت إنفاق نحو 142 مليار جنيه لعلاج أكثر من 22 مليون مواطن، وتقديم نحو 260 مليون خدمة صحية، وفق تصريحات الوزير.

ما هو مرض التراكوما؟

قال الدكتور أحمد حسنين استشارى العيون فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن التراكوما هو مرض معدٍ يصيب العين وينتج عن عدوى بكتيرية تسببها جرثومة المكورات السلية، ويعتبر من أبرز أسباب العمى المعدي عالميًا إذا لم يُعالج مبكرًا.

أعراض التراكوما

احمرار العين ودموع شديدة مع حكة.

تورم الجفون وظهور نتوءات أو ندوب عليها.

إفرازات من العين قد تسبب الالتصاق بين الجفن والقرنية.

في الحالات المتقدمة: التواء الجفون وخدش القرنية، مما يؤدي إلى فقدان البصر تدريجيًا.

طرق عدوى التراكوما

الاتصال المباشر مع شخص مصاب.

مشاركة الأدوات الملوثة مثل المناشف والوسائد.

الذباب كناقل شائع للبكتيريا في المناطق الريفية والمزدحمة.

مراحل مرض التراكوما

المرحلة الحادة: التهابات في الملتحمة مع احمرار ودموع.

المرحلة المتقدمة: تكوّن ندوب على الجفون.

المرحلة الخطيرة: التواء الجفون وخدش القرنية، مما قد يؤدي إلى العمى.

طرق العلاج والوقاية من التراكوما

استخدام المضادات الحيوية لعلاج العدوى.

الجراحة لتصحيح التواء الجفون في الحالات المتقدمة.

الالتزام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين والوجه بشكل دوري.

مكافحة الذباب والحد من انتشاره.

التوعية المجتمعية بأهمية النظافة والوقاية.

أهمية الإنجاز المصري للحصول على شهادة الخلو من التراكوما

حصول مصر على شهادة الخلو من التراكوما يعكس نجاح الدولة في تحقيق أهداف الصحة العامة والوصول إلى مجتمع أكثر صحة واستدامة، ويؤكد التزامها بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة لكافة المواطنين.