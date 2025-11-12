قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معشوقة الجماهير.. أنباء عن عودة ميتسوبيشي لانسر إيفولوشن بعد 9 سنوات غياب
بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور
وزير العمل: البطالة في مصر انخفضت من 13% في 2013 إلى 6.2% خلال 2025
صور تكشف تدمير إسرائيل مبانٍ داخل "الخط الأصفر" بعد الهدنة
نجم الزمالك السابق: استمرار عبدالرؤوف صعب.. والحل في المدرب الأجنبي
عرض حياة المواطنين للخطر.. القبض على سائق سيارة نقل بدمياط
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الرعاية الصحية بين مصر ولاتفيا
الهيئة الوطنية تتسلم نتائج انتخابات مجلس النواب من المحافظات
أبو مازن: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقاً جديدة لسلام عادل
تعرف على موعد عرض فيلم الشكوي 713317 بالقاهرة السينمائي
لأول مرة.. انطلاق عمل لجنة المفاصل بعيادة السلام للتأمين الصحي ببني سويف
منال عبد اللطيف تقرر خلع الحجاب بعد 12 عاما
بالصور

مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على أعراض المرض وعلاجه وطرق الوقاية

أسماء عبد الحفيظ

احتفلت مصر بحصولها على شهادة رسمية من منظمة الصحة العالمية تؤكد خلو البلاد من مرض التراكوما، في إنجاز صحي تاريخي يعكس نجاح الدولة في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين على مدى السنوات الماضية.

 وقد استلم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الشهادة خلال المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وجاءت هذه الخطوة بعد جهود مكثفة خلال السنوات العشر الماضية تضمنت إنفاق نحو 142 مليار جنيه لعلاج أكثر من 22 مليون مواطن، وتقديم نحو 260 مليون خدمة صحية، وفق تصريحات الوزير.

ما هو مرض التراكوما؟

مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على المرض وأعراضه وطرق الوقاية 

قال الدكتور أحمد حسنين استشارى العيون فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن التراكوما هو مرض معدٍ يصيب العين وينتج عن عدوى بكتيرية تسببها جرثومة المكورات السلية، ويعتبر من أبرز أسباب العمى المعدي عالميًا إذا لم يُعالج مبكرًا.

أعراض التراكوما

مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على المرض وأعراضه وطرق الوقاية 
  • احمرار العين ودموع شديدة مع حكة.
  • تورم الجفون وظهور نتوءات أو ندوب عليها.
  • إفرازات من العين قد تسبب الالتصاق بين الجفن والقرنية.
  • في الحالات المتقدمة: التواء الجفون وخدش القرنية، مما يؤدي إلى فقدان البصر تدريجيًا.

طرق عدوى التراكوما

  • الاتصال المباشر مع شخص مصاب.
  • مشاركة الأدوات الملوثة مثل المناشف والوسائد.
  • الذباب كناقل شائع للبكتيريا في المناطق الريفية والمزدحمة.

مراحل مرض التراكوما

  • المرحلة الحادة: التهابات في الملتحمة مع احمرار ودموع.
  • المرحلة المتقدمة: تكوّن ندوب على الجفون.
  • المرحلة الخطيرة: التواء الجفون وخدش القرنية، مما قد يؤدي إلى العمى.

طرق العلاج والوقاية من التراكوما

  • استخدام المضادات الحيوية لعلاج العدوى.
  • الجراحة لتصحيح التواء الجفون في الحالات المتقدمة.
  • الالتزام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين والوجه بشكل دوري.
  • مكافحة الذباب والحد من انتشاره.
  • التوعية المجتمعية بأهمية النظافة والوقاية.

أهمية الإنجاز المصري للحصول على شهادة الخلو من التراكوما

حصول مصر على شهادة الخلو من التراكوما يعكس نجاح الدولة في تحقيق أهداف الصحة العامة والوصول إلى مجتمع أكثر صحة واستدامة، ويؤكد التزامها بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة لكافة المواطنين.

