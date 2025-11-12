قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
35 ألف جنيه للمتر.. كراسة شروط وأسعار مشروع وحدات ظلال وأنظمة السداد
عٌذاب جيل الثمانينات| مي عز الدين تلحق بصديقتها منة شلبي في قطار الزواج.. أبطال في القفص الزفاف
الأردن: إحباط تهريب مخدرات عبر مقذوفات قادمة من سوريا
الدفاع الروسية تسيطر على بلدة سوخوي يار في دونيتسك الشعبية
رئيس الوزراء يشهد جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025
رئيس الجامعة للوافدين: الأزهر قدم مفاتيح العلم فاحملوا الأمانة بمسؤولية
رقم صادم .. فارق العمر بين مي عز الدين وزوجها أحمد تيمور
وزراء العدل العرب يبحثون آليات مكافحة تمويل الإرهاب والفساد وأوضاع النازحين بالمنطقة
100 فرصة عمل جديدة لذوي الهمم بسلسلة مطاعم عالمية
الزمالك يشكو زيزو لهاني أبو ريدة بسبب إساءته خلال التتويج بالسوبر
تعديل الخريطة الزمنية للدراسة وتحديث المناهج .. ماذا أعلن وزير التعليم اليوم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

البسلة الطازة في بيتك بمذاق الفريش والجزر.. طريقة سهلة ولذيذة غير مخزنة

البزلاء والجزر المخزن مطبوخ بمذاق الفريش والطازة
البزلاء والجزر المخزن مطبوخ بمذاق الفريش والطازة
أسماء عبد الحفيظ

البسلة، أو البزلاء من الخضروات الصحية الغنية بالفيتامينات والمعادن، وطهيها بطريقة صحيحة يحافظ على قيمتها الغذائية ويجعلها لذيذة وسهلة الهضم. نقدم لك طريقة عمل البزلاء بالجزر كطبق خضار ساخن يشبه الطازة تماماً، للشيف سلمى الحافظ.

المكونات لعمل البسلة 

 البزلاء والجزر المخزن مطبوخ بمذاق الفريش والطازة
  • 2 كوب بزلاء طازجة أو مجمدة
  • 2 جزرة متوسطة مقطعة شرائح رفيعة
  • 1 بصلة صغيرة مفرومة
  • 2 فص ثوم مفروم
  • 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة
  • نصف كوب ماء أو مرق خضار
  • ملح وفلفل حسب الرغبة
  • رشة نعناع أو بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل البسلة

 البزلاء والجزر المخزن مطبوخ بمذاق الفريش والطازة
  • سخني الزيت أو الزبدة في قدر على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل المفروم وقلّبيه حتى يذبل ويصبح شفافًا.
  • أضيفي الثوم المفروم وقلّبيه لمدة دقيقة حتى تظهر رائحته.
  • أضيفي شرائح الجزر وقلّبيها مع البصل والثوم لمدة 2-3 دقائق.
  • أضيفي البزلاء وقلّبيها مع باقي المكونات لمدة دقيقة.
  • صبي نصف كوب الماء أو مرق الخضار، وتبلي بالملح والفلفل.
  • غطي القدر واتركي الخضار تطهى على نار هادئة لمدة 10 دقائق تقريبًا حتى تنضج البزلاء والجزر ولكن تبقى محتفظة بلونها الأخضر الزاهي وطعمها الطازج.
  • قبل التقديم أضيفي رشة نعناع أو بقدونس مفروم لإضفاء نكهة وطعم منعش.

نصائح لمذاق أفضل لعمل البسلة 

  • لا تتركي البزلاء تغلي لفترة طويلة حتى لا تفقد ملمسها الطازج.
  • يمكن إضافة رشة سكر صغيرة مع الملح إذا أحببت إبراز حلاوة البزلاء الطبيعية.
  • لتقديم مختلف، يمكن إضافة قليل من عصير الليمون قبل التقديم لإضفاء نكهة منعشة.
المكونات لعمل البسلة البسلة البزلاء طريقة عمل البزلاء بالجزر طريقة عمل البسلة نصائح لمذاق أفضل لعمل البسلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

مجلس النواب

موعد انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية.. تعرّف على المحافظات والمواعيد الكاملة

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: الشورى مسار حضاري وهو سر تفرد الأمة الإسلامية وقوتها بين الأمم

محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة

أمين البحوث الإسلامية: فضيلة الإمام الأكبر يتابع بنفسه شئون الطلاب الوافدين ويدعمهم

الدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب

خلال تخريج دفعة جديدة..نهلة الصعيدي: الوافدون سفراء الأزهر وجسور للتواصل بين الشعوب

بالصور

وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة

وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة
وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة
وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة

البسلة الطازة في بيتك بمذاق الفريش والجزر.. طريقة سهلة ولذيذة غير مخزنة

البزلاء والجزر المخزن مطبوخ بمذاق الفريش والطازة
البزلاء والجزر المخزن مطبوخ بمذاق الفريش والطازة
البزلاء والجزر المخزن مطبوخ بمذاق الفريش والطازة

سعر ومواصفات MG8 موديل 2025 في السعودية والإمارات

إم جي 8
إم جي 8
إم جي 8

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها
إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها
إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد