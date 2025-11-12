البسلة الطازة في بيتك بمذاق الفريش والجزر.. طريقة سهلة ولذيذة غير مخزنة

البسلة، أو البزلاء من الخضروات الصحية الغنية بالفيتامينات والمعادن، وطهيها بطريقة صحيحة يحافظ على قيمتها الغذائية ويجعلها لذيذة وسهلة الهضم. نقدم لك طريقة عمل البزلاء بالجزر كطبق خضار ساخن يشبه الطازة تماماً، للشيف سلمى الحافظ.
المكونات لعمل البسلة
- 2 كوب بزلاء طازجة أو مجمدة
- 2 جزرة متوسطة مقطعة شرائح رفيعة
- 1 بصلة صغيرة مفرومة
- 2 فص ثوم مفروم
- 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة
- نصف كوب ماء أو مرق خضار
- ملح وفلفل حسب الرغبة
- رشة نعناع أو بقدونس مفروم للتزيين
طريقة عمل البسلة
- سخني الزيت أو الزبدة في قدر على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل المفروم وقلّبيه حتى يذبل ويصبح شفافًا.
- أضيفي الثوم المفروم وقلّبيه لمدة دقيقة حتى تظهر رائحته.
- أضيفي شرائح الجزر وقلّبيها مع البصل والثوم لمدة 2-3 دقائق.
- أضيفي البزلاء وقلّبيها مع باقي المكونات لمدة دقيقة.
- صبي نصف كوب الماء أو مرق الخضار، وتبلي بالملح والفلفل.
- غطي القدر واتركي الخضار تطهى على نار هادئة لمدة 10 دقائق تقريبًا حتى تنضج البزلاء والجزر ولكن تبقى محتفظة بلونها الأخضر الزاهي وطعمها الطازج.
- قبل التقديم أضيفي رشة نعناع أو بقدونس مفروم لإضفاء نكهة وطعم منعش.
نصائح لمذاق أفضل لعمل البسلة
- لا تتركي البزلاء تغلي لفترة طويلة حتى لا تفقد ملمسها الطازج.
- يمكن إضافة رشة سكر صغيرة مع الملح إذا أحببت إبراز حلاوة البزلاء الطبيعية.
- لتقديم مختلف، يمكن إضافة قليل من عصير الليمون قبل التقديم لإضفاء نكهة منعشة.