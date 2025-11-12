قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير خارجية تركيا: هناك حاجة ماسة لتوضيح تفاصيل عمل القوة الدولية في غزة
صدمة للزمالك.. اتحاد الكرة يكشف عقوبات السوبر المصري
صورة إسماعيل الليثي وابنه ضاضا تتصدر سرادق العزاء في إمبابة.. شاهد
بيان تحذيري من هيئة الأرصاد حول بدء موجة من التقلبات الجوية.. تفاصيل
الأزهر يدين التفجير الإرهابي في العاصمة الباكستانية: الإسلام بريء من هذه الانتهاكات
زلزال يضرب قبرص.. والشرقية أكثر المحافظات شعورًا بالهزة في مصر
توافق مصري تركي على أهمية تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام
أبو شقة: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد في صالح المواطن
دينا الشربيني تحرر محضرا ضد المذيعة مروة صبري| ما القصة؟
الكرملين: روسيا لا تزال مستعدة لمواصلة عملية التفاوض بشأن أوكرانيا
بعد تحرك البرلمان بشأن الجمعة البيضاء.. عقوبات بالجملة لأصحاب العروض الوهمية
رابط رسمي.. موعد التقديم في طرح 25 ألف وحدة سكنية عبر منصة مصر العقارية
بالصور

بعد شائعات ارتباطها بالهضبة.. شاهد أجرأ إطلالات أسماء جلال

رنا عصمت

تصدرت الفنانة اسماء جلال ، تريند جوجل بعد تداول شائعات حول ارتباطها بالنجم عمرو دياب .

وتتميز أسماء جلال بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها ، من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

كما اختارت أسماء جلال، أن تترك بشرتها على طبيعتها ووضعت بعض مساحيق المكياج  بالألوان الهادئة ، وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتعتمد اسماء جلال،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.


بالصور

بعد شائعات ارتباطها بالهضبة.. شاهد أجرأ إطلالات أسماء جلال

صورة إسماعيل الليثي وابنه ضاضا تتصدر سرادق العزاء في إمبابة.. شاهد

محمود الليثي أول الحضور في عزاء إسماعيل الليثي بإمبابة

تحت شعار «معا نستطيع» ..تسليم كراسي متحركة وسماعات طبية وأطراف صناعية للمستحقين بالشرقية|صور

