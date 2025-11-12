بعد شائعات ارتباطها بالهضبة.. شاهد أجرأ إطلالات أسماء جلال

تصدرت الفنانة اسماء جلال ، تريند جوجل بعد تداول شائعات حول ارتباطها بالنجم عمرو دياب .

وتتميز أسماء جلال بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها ، من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

كما اختارت أسماء جلال، أن تترك بشرتها على طبيعتها ووضعت بعض مساحيق المكياج بالألوان الهادئة ، وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتعتمد اسماء جلال، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.



