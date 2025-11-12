قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الأطباء البيطريين تناقش تطوير الممارسات المهنية.. الأربعاء المقبل

الديب أبوعلي

تنظم النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور مجدي حسن، بالتعاون مع المجلس الصحي المصري برئاسة الدكتور محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس، مؤتمرا بعنوان: "منظومة الطب البيطري والمجلس الصحي المصري.. رؤية مشتركة لتطوير الممارسات المهنية وحماية صحة الإنسان"، وذلك في تمام الساعة العاشرة، صباح يوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025، بدار الحكمة بشارع القصر العيني.

ويشارك بالمؤتمر كافه أعضاء المجلس الصحي المسئولين عن الملف البيطري بكل أبعاده، وابذي يهدف إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للطب البيطري ضمن منظومة الصحة في مصر، في إطار المجلس الصحي المصري ولجانه المتخصصة، فضلا عن إطلاع الأطباء البيطريين على دور المجلس الصحي المصري في تنظيم مهنة الطب البيطري، والتعريف بما يقوم به المجلس حاليا وما سيتم العمل عليه خلال المرحلة المقبلة.

كما يتناول المؤتمر مناقشة آليات تطوير المهنة والتحديات المستقبلية، وفق رؤية مشتركة بين مؤسسات الطب البيطري في مصر، بما يسهم في تكامل السياسات وتوحيد الجهود لحماية صحة الإنسان والحيوان ودعم منظومة الصحة العامة.

وقال الدكتور مجدي حسن، نقيب عام الأطباء البيطريين، إن المؤتمر يأتي في إطار تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة المعنية بالطب البيطرى، وتأكيد الدور الحيوي للطبيب البيطري في حماية صحة الإنسان من خلال دوره في الوقاية من الأمراض المشتركة ومراقبة سلامة الغذاء.

وأوضح أن النقابة تسعى من خلال هذا المؤتمر إلى طرح رؤية مهنية موحدة لتطوير منظومة الطب البيطري، ودعم جهود المجلس الصحي المصري في بناء نظم مهنية متكاملة، ترتقي بمستوى الأداء وتضمن تقديم خدمة صحية آمنة وفعالة.

وأضاف أن المؤتمر يمثل خطوة مهمة نحو توحيد الجهود بين جميع الجهات البيطرية في مصر، لوضع آليات عملية لتطوير المهنة ومواجهة التحديات المستقبلية بما يتواكب مع المعايير الصحية العالمية.

النقابة العامة للأطباء البيطريين الدكتور مجدي حسن المجلس الصحي المصري الأطباء البيطريين الممارسات المهنية منظومة الطب البيطري

