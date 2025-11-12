قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد.. أحدث ظهور لـ إمام عاشور من الجيم
35 ألف جنيه للمتر.. كراسة شروط وأسعار مشروع وحدات ظلال وأنظمة السداد
عٌذاب جيل الثمانينات| مي عز الدين تلحق بصديقتها منة شلبي في قطار الزواج.. أبطال في القفص الزفاف
الأردن: إحباط تهريب مخدرات عبر مقذوفات قادمة من سوريا
الدفاع الروسية تسيطر على بلدة سوخوي يار في دونيتسك الشعبية
رئيس الوزراء يشهد جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025
رئيس الجامعة للوافدين: الأزهر قدم مفاتيح العلم فاحملوا الأمانة بمسؤولية
رقم صادم .. فارق العمر بين مي عز الدين وزوجها أحمد تيمور
وزراء العدل العرب يبحثون آليات مكافحة تمويل الإرهاب والفساد وأوضاع النازحين بالمنطقة
100 فرصة عمل جديدة لذوي الهمم بسلسلة مطاعم عالمية
الزمالك يشكو زيزو لهاني أبو ريدة بسبب إساءته خلال التتويج بالسوبر
تعديل الخريطة الزمنية للدراسة وتحديث المناهج .. ماذا أعلن وزير التعليم اليوم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نائب وزير الاسكان يتابع موقف منظومة الصرف الصحى بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء

نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
آية الجارحي

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة موقف منظومة الصرف الصحى بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بحضور مسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، و شركة مياه الشرب والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء. 

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف تشغيل منظومة روافع الصرف الصحى وما تم من إجراءات بشأن مشروع تطوير محطة معالجة الصرف الصحى القائمة بمدبنة دهب، بجانب التأكيد على ضرورة الالتزام بالمعايير والقوانين الخاصة بالمياه المعالجة فى ضوء استخدام تكنولوجيا المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، الى ضرورة الحفاظ على الهوية البصرية للمحطات القائمة بالإضافة إلى محطة المعالجة الجارى تطويرها، حيث إن محافظة شمال وجنوب سيناء تعتبر وجهة سياحية لجميع دول العالم، وأيضا دراسة تنمية موارد الدولة من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة فى زراعة الأشجار التى تستخدم كمصدر رئيسى لصناعة الأخشاب بالإضافة إلى رى المسطحات الخضراء بالمنتجعات السياحية. 

كما تابع نائب الوزير، منظومة التخلص الآمن من المياه المعالجة حتى الغابة الشجرية القائمة على مساحة ٥٠ فدانا، وما تم من إجراءات بالتنسيق مع المحافظة والتى انتهت إلى تخصيص قطعة أرض جديدة بمساحة 186 فدانا لتصبح الآن المساحة الكلية للغابة 236 فدانا، مؤكدا على استمرار التنسيق والمتابعة مع المحافظة للانتهاء من أعمال مرافق الأرض الجديدة بالتوازى مع إنهاء أعمال تطوير محطة المعالجة القائمة.

 وفى نهاية الاجتماع، أكد نائب الوزير على ضرورة تكثيف فرق العمل بموقع المشروع للالتزام بالخطة الزمنية المعتمدة والمتفق عليها مسبقاً لإنهاء الأعمال ورفع تقارير متابعة بالموقف التنفيذى بشكل دورى، كما وجه الشكر للجهات التنفيذيه التابعه للوزارة على المجهود المبذول لتنفيذ المطلوب لتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات التى توفرها الدولة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية.

الصرف الصحى تكنولوجيا حماية المستهلك مدينة دهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

مجلس النواب

موعد انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية.. تعرّف على المحافظات والمواعيد الكاملة

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

ترشيحاتنا

بوسي

بالكاجوال.. بوسي في أحدث إطلالة عبر انستجرام

هيدي كرم

انا مش فاضيلكوا.. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان زواج مى عز الدين وأحمد تيمور

مي سليم

ظهور لافت لـ مي سليم عبر إنستجرام

بالصور

وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة

وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة
وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة
وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة

البسلة الطازة في بيتك بمذاق الفريش والجزر.. طريقة سهلة ولذيذة غير مخزنة

البزلاء والجزر المخزن مطبوخ بمذاق الفريش والطازة
البزلاء والجزر المخزن مطبوخ بمذاق الفريش والطازة
البزلاء والجزر المخزن مطبوخ بمذاق الفريش والطازة

سعر ومواصفات MG8 موديل 2025 في السعودية والإمارات

إم جي 8
إم جي 8
إم جي 8

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها
إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها
إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد