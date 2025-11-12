نائب وزير الاسكان يتابع موقف منظومة الصرف الصحى بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة موقف منظومة الصرف الصحى بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بحضور مسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، و شركة مياه الشرب والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء.

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف تشغيل منظومة روافع الصرف الصحى وما تم من إجراءات بشأن مشروع تطوير محطة معالجة الصرف الصحى القائمة بمدبنة دهب، بجانب التأكيد على ضرورة الالتزام بالمعايير والقوانين الخاصة بالمياه المعالجة فى ضوء استخدام تكنولوجيا المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى.

الرقابة المالية تتيح لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بالاستثمار المباشر في الذهب طرح 25012 وحدة سكنية من خلال منصة مصر العقارية

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، الى ضرورة الحفاظ على الهوية البصرية للمحطات القائمة بالإضافة إلى محطة المعالجة الجارى تطويرها، حيث إن محافظة شمال وجنوب سيناء تعتبر وجهة سياحية لجميع دول العالم، وأيضا دراسة تنمية موارد الدولة من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة فى زراعة الأشجار التى تستخدم كمصدر رئيسى لصناعة الأخشاب بالإضافة إلى رى المسطحات الخضراء بالمنتجعات السياحية.

كما تابع نائب الوزير، منظومة التخلص الآمن من المياه المعالجة حتى الغابة الشجرية القائمة على مساحة ٥٠ فدانا، وما تم من إجراءات بالتنسيق مع المحافظة والتى انتهت إلى تخصيص قطعة أرض جديدة بمساحة 186 فدانا لتصبح الآن المساحة الكلية للغابة 236 فدانا، مؤكدا على استمرار التنسيق والمتابعة مع المحافظة للانتهاء من أعمال مرافق الأرض الجديدة بالتوازى مع إنهاء أعمال تطوير محطة المعالجة القائمة.

وفى نهاية الاجتماع، أكد نائب الوزير على ضرورة تكثيف فرق العمل بموقع المشروع للالتزام بالخطة الزمنية المعتمدة والمتفق عليها مسبقاً لإنهاء الأعمال ورفع تقارير متابعة بالموقف التنفيذى بشكل دورى، كما وجه الشكر للجهات التنفيذيه التابعه للوزارة على المجهود المبذول لتنفيذ المطلوب لتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات التى توفرها الدولة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية.