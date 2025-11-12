قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة تُوقع مذكرة تفاهم مع دولة لاتفيا لتطوير أنظمة الرعاية

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

وقعت وزارة الصحة والسكان، مذكرة تفاهم مع دولة لاتفيا، بشأن التعاون في مختلف مجالات الرعاية الصحية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ضمن فعاليات اليوم الأول من النسخة الثالثة للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، والذي يُقام خلال الفترة من 12 حتى 15 نوفمبر 2025. 

وعلى هامش التوقيع، رحب الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة بنظيره الدكتور حسام أبو مرعي وزير صحة لاتفيا، مؤكدا أن المذكرة تُعد تتويجاً للعلاقات الثنائية المتنامية، مؤكداً أن هذه الشراكة تدعم جهود مصر في تطوير أنظمة الرعاية الصحية وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن التعاون مع لاتفيا، بنظامها الصحي القائم على الشمولية والمساواة وخبراتها المتقدمة في الرقمنة، سيعزز قدرة المنظومة الصحية في مصر، على مواجهة التحديات الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المذكرة تستهدف تنظيم العلاقات ووضع قواعد التعاون المتبادل لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية، من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات التعليم والتدريب، من خلال تنظيم برامج تدريبية متكاملة للأخصائيين والأطباء، خاصة في التخصصات النادرة، مع تبادل الوفود والخبرات الطبية.

التحول الرقمي والصناعات الدوائية

وأضاف «عبدالغفار» أن المذكرة تستهدف التعاون في مجال التحول الرقمي والصناعات الدوائية، من خلاف تعزيز تبادل المعرفة في نظم المعلومات والتحول الرقمي لقطاع الرعاية الصحية، إلى جانب دعم تطوير صناعات الأدوية والمعدات الطبية عبر نقل التكنولوجيا والتعاون مع هيئات تنظيم الأدوية.

وتابع أن المذكرة تستهدف كذلك مجالات الصحة العامة والأبحاث، من خلال تبادل أفضل الممارسات في الوقاية من الأمراض المعدية، مثل التهاب الكبد الوبائي C وB، ومقاومة مضادات الميكروبات، مع دعم الأبحاث المشتركة في مجالات حيوية كزراعة الأعضاء والنانو طب، بالإضافة إلى ملف السياحة الصحية، من خلال تطوير مشروعات مشتركة في هذا المجال، مع الاستفادة من الخبرة اللاتفية في إدارة المنتجعات الاستشفائية.

زراعة الشرقية تنظم مرورا ميدانيا لمتابعة صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية

10 صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين

الكشف على 2076 مواطنا بقرية شبرا السلام بمركز منيا القمح

أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط الطازة والصحية خطوة بخطوة

