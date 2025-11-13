قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لا يليق بالأهلي.. مجدي عبد الغني يهاجم زيزو بعد تصرفه مع هشام نصر
بعد هجوم المستوطنين.. الرئيس الإسرائيلي يدعو لوقف العنف ضد الفلسطينيين
المغرب تمنح الجماهير المصرية تأشيرة دخول مجانية لحضور كأس أمم أفريقيا
والد ضحية المنوفية: ابنتي كانت حافظة للقرآن وتتمتع بسيرة طيبة
مصر تطلق أول أتوبيس برمائي في الشرق الأوسط من ضفاف النيل
لماذا لا يجوز قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. الإفتاء توضح الحكمة
الأهلي يدخل سباق التعاقد مع حامد حمدان.. وبتروجت يحدد شرطه الأساسي
جوزيف عون: ننتظر الرد الإسرائيلي عبر واشنطن.. وحقوق المودعين خط أحمر
قلبي بيتقطع عليهم.. والد ضحايا حادث إسماعيل الليثي يروي تفاصيل الواقعة
مازيراتي وألفا روميو.. سيارات جديدة لنقل الأعضاء والدم بشكل عاجل في الكارابينييري الإيطالي
السيارة اتقلبت مرتين.. شاهد عيان يروي تفاصيل حادث إسماعيل الليثي
الاحتلال يفرج عن أربعة أسرى فلسطينيين من قطاع غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برج الجدي .. حظك اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025: إنجاز الأمور

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)، يميل إلى تحديد الأهداف ووضع خطة لتحقيقها، مهما كانت الصعاب، ولكن الخطر الأكبر الذي يواجهونه؛ هو الاستسلام قبل أن يتمكنوا من الاستمتاع بثمار عملهم.

ونستعرض توقعات برج الجدي وحظك اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

مشاهير برج الجدي 

سميرة سعيد وجورج وسوف وأم كلثوم وليلى علوي.

برج الجدي وحظك اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025

التقِ بشريكك الجديد اليوم واقترح عليه بدء علاقة جديدة. كن مستعدًا لتحمّل مسؤوليات جديدة في العمل. الثروة والصحة إيجابيتان.

برج الجدي وحظك اليوم صحيا

قد يُصاب مرضى السكري بمضاعفات. سيُصاب الأطفال بحمى فيروسية، والتهاب في الحلق، ومشاكل في الرؤية. كما سيُصاب بعض مواليد هذا اليوم بالتهاب في الأذن. على المسافرين إلى المناطق الجبلية توخي الحذر وتجهيز حقيبة طبية.

برج الجدي وحظك اليوم مهنيا 

يجب على من يعملون مع الآلات تحديث معارفهم اليوم. قد يواجه رواد الأعمال تحديات من الجهات المعنية بالترخيص والتمويل اليوم. سيحتاج الطلاب إلى بذل جهد إضافي اليوم للحصول على درجات عالية في الامتحان.

برج الجدي وحظك اليوم عاطفيا

احرص على عدم حدوث أي خلافات لفظية، وألا تُجرح كلماتك وإيماءاتك حبيبك، كن صادقًا في تعاملاتك، وسترى حبيبك يُغمرك بالحب والاهتمام. قد يقع بعض مواليد برج الميزان في الحب أيضًا في النصف الثاني من اليوم. 

توقعات برج الجدي الفترة المقبلة

 التفكير الإيجابي سيجلب لك الوضوح، وثباتك سيساعدك على التميز. قد تجد أيضًا متعة في مساعدة الآخرين، مما يعزز توازنك العاطفي وتقديرك لذاتك.

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

حالة الطقس

تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات

الواقعة

إجراء عاجل تجاه مرشح بمجلس النواب أطلق النار بعد فوزه في الانتخابات بالإسكندرية

فتاة جسر السويس

مش هعمل فيه محضر.. تصالح فتاة جسر السويس مع والدها

علامات حضور ملك الموت

علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده

وزير التربية والتعليم

بعد حبس طالبة بسبب المصروفات|وضع مدرسة “نيو كابيتال” تحت إشراف التعليم وإحالة المسئولين للتحقيق

وفد الهيئة العامة لتعليم الكبار

وفد الهيئة العامة لتعليم الكبار يشيد بدور المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في مواجهة التطرف

الدكتور عمرو الورداني

عمرو الورداني: الفراغ الروحي أخطر أزمات العصر.. ووفرة المعلومات تحولت إلى أزمة وعي

الدكتور عمرو الورداني

عمرو الورداني يوضح الرسالة القرآنية في قول الله "لا تطغوا في الميزان"

بالصور

للبنات والشباب.. جيلي باندينو 2010 بسوق المستعمل

أسهل طريقة لعمل صوص البرجر والبصل المكرمل

بالأسود.. هنادى مهنا وزوجها من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

مازيراتي وألفا روميو.. سيارات جديدة لنقل الأعضاء والدم بشكل عاجل في الكارابينييري الإيطالي

زواج مي عز الدين

خبير تغذية.. من هو أحمد تيمور زوج مي عز الدين ؟

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني ويحول جلده للون الأصفر

بيان نفي

مصدر أمني ينفي مزاعم إخـ وانية باستهداف مواطنين في أسوان

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

