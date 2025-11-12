قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الدولية للهجرة تحذر: 30 مليون شخص بحاجة للمساعدة و10 ملايين مشرد في السودان

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

حذرت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، من تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان إلى مستويات حرجة، مشيرة إلى أن نحو 30 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة و10 ملايين مشرد بسبب الصراع المستمر منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع.

وخلال زيارتها التي تستغرق خمسة أيام للبلاد، أكدت بوب أن مدينة الفاشر في شمال دارفور تشهد تصاعدًا غير مسبوق في العنف، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مثل القتل الجماعي والعنف العرقي والجنساني. وأوضحت أن الوضع في الفاشر نتج عن حصار استمر نحو 18 شهرًا، أدى إلى حرمان الأسر من الغذاء والماء والرعاية الطبية.

وقالت المديرة العامة: “الوضع الإنساني في السودان ينهار أمام أعيننا”، مشيرة إلى أن فرق المنظمة الدولية للهجرة تبذل جهودًا كبيرة لتقديم المساعدات، لكن انعدام الأمن ونفاد الإمدادات يعيقان الوصول إلى المحتاجين.

وأضافت: “من دون تمويل عاجل ووصول آمن، فإن العمليات الإنسانية في السودان مهددة بالتوقف في اللحظة التي تكون فيها المجتمعات بأمسّ الحاجة إلى الدعم”.

نزوح متسارع وانتشار الأزمة
خلال الأسبوعين الماضيين، تسبب القصف المكثف والهجمات البرية في الفاشر ومحيطها بنزوح نحو 90 ألف شخص، اضطر كثير منهم للفرار عبر طرق خطرة في ظل نقص الغذاء والماء والخدمات الطبية. كما لا يزال عشرات الآلاف محاصرين داخل المدينة في ظروف شبيهة بالمجاعة مع انهيار المستشفيات والأسواق وأنظمة المياه.

وأشارت المنظمة إلى توسع رقعة العنف في مناطق أخرى، حيث فر نحو 39 ألف شخص من شمال كردفان بين 26 أكتوبر و9 نوفمبر، مشيًا على الأقدام أو باستخدام عربات تجرها الدواب، وسط ظروف صعبة وانتهاكات متزايدة ضد المدنيين. كما استقبلت مدينة طويلة، التي كانت تؤوي نحو 650 ألف نازح قبل التصعيد الأخير، عشرات الجرحى من الفاشر في حالات حرجة.

المساعدات الإنسانية مهددة بالنفاد
وحذرت المنظمة من أن المخازن تكاد تكون فارغة، في ظل صعوبات أمنية شديدة وقيود على الوصول. ودعت إلى زيادة التمويل الدولي وضمان ممرات إنسانية آمنة لتفادي كارثة أكبر.

وأعلنت المنظمة عن انطلاق قافلة مساعدات من بورتسودان في 20 أكتوبر متجهة إلى مدينة طويلة، محملة بمواد إيواء واحتياجات غير غذائية لنحو 7,500 نازح، بالتعاون مع لجنة الإغاثة الإفريقية ومنظمة إنقاذ الطفولة الدولية. كما ينفذ شركاء المنظمة المحليون مشاريع طارئة لتحسين الوصول إلى المياه والصرف الصحي والنظافة، وتوفير المأوى وخدمات الحماية الصحية لنحو 60 ألف شخص في شمال وجنوب دارفور للحد من تفشي الأوبئة، وعلى رأسها الكوليرا.

المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب الأزمة الإنسانية في السودان السودان مليشيا الدعم السريع الجيش السوداني

