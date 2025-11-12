الكشف عن مدرب وولفرهامبتون الإنجليزي الجديد

أعلن نادي وولفرهامبتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء، تعاقده مع روب إدواردز، مدربا جديدا للفريق بعقد لمدة ثلاث سنوات ونصف وذلك بعد التوصل لاتفاق مع المدرب الويلزي وناديه ميدلزبره المنافس في الدرجة الثانية.

وكان إدواردز، الذي قاد لوتون تاون إلى دوري الأضواء في موسمه الأول، تولى مسؤولية ميدلزبره في يونيو الماضي بعقد لمدة ثلاث سنوات لكن يبدو أن اهتمام ناديه السابق غير أولوياته.

كان ولفرهامبتون متذيل الترتيب يبحث عن مدرب جديد بعد إقالة المدرب فيتور بيريرا بعد أن غابت عنه الانتصارات في أول 10 مواسم.

وقال جيف شي رئيس النادي: "نحتاج إلى تجديد النادي بأكمله بفلسفة مدرب جديد، يحمل هويته وأفكاره الخاصة، ويمكننا البناء على ذلك. نحن على أعتاب مرحلة جديدة في تاريخ النادي، وسيكون روب جزءا أساسيا منها".

وأضاف: "أعرف روب جيدا، وشاهدت تطوره في وظائف مختلفة، إنه شخص رائع، يعرف النادي جيدا، ويعرف المدينة والجماهير، وهو موهوب للغاية".

وأكمل: "عندما كان مدربا لفريق الشبان هنا، أظهر وعيا تكتيكيا، ولكن بعد توليه تدريب الفريق الأول في عدة أندية، بدأ في تنمية هويته وشخصيته وقيادته".

وستكون أول مباراة للفريق بقيادة إدواردز على أرضه أمام كريستال بالاس بعد فترة التوقف الدولي في 22 نوفمبر.